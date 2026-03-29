Seydikemer'de Boğulma Olayı
Seydikemer'de Boğulma Olayı

Seydikemer'de Boğulma Olayı
29.03.2026 00:39
Balık tutarken dengesini kaybeden 65 yaşındaki Yusuf Özde, Eşen Çayı'nda boğularak hayatını kaybetti.

Gülgün Kaşlı/SEYDİKEMER (Muğla), -MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki Eşen Çayı'nda balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Yusuf Özde (65), boğuldu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Atlıdere Mahallesi Sarısüleymanlar mevkisindeki Eşen Çayı kıyısında meydana geldi. Yusuf Özde, iddiaya göre balık tuttuğu sırada suda takılı kalan oltasını kurtarmak istedi. Bu sırada dengesini kaybederek suya düşen Özde, akıntıya kapılarak sürüklendi. Özde, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özde'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Özde'nin cenazesi, olay yerindeki incelenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Balıkçılık, Güvenlik, Güncel, Doğa, Olay, Son Dakika

Antalya’da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı Antalya'da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
Ukrayna’da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı

00:29
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi
22:59
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdi
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi
22:24
Tel Aviv’de savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
22:02
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı İran’ın birçok kentinde patlama
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'ın birçok kentinde patlama
21:15
Kerkük Havalimanı’na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Kerkük Havalimanı'na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
20:58
Nestle’nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
Nestle'nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
