Seydikemer\'de Boğulma Olayı

Gülgün Kaşlı/SEYDİKEMER (Muğla), -MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki Eşen Çayı'nda balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Yusuf Özde (65), boğuldu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Atlıdere Mahallesi Sarısüleymanlar mevkisindeki Eşen Çayı kıyısında meydana geldi. Yusuf Özde, iddiaya göre balık tuttuğu sırada suda takılı kalan oltasını kurtarmak istedi. Bu sırada dengesini kaybederek suya düşen Özde, akıntıya kapılarak sürüklendi. Özde, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özde'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Özde'nin cenazesi, olay yerindeki incelenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.