Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu.
Tutal, Millet Bahçesi'ndeki iftar programında, şehitliğin çok özel bir kavram olduğunu, İslam'dan başka inançlarda da böyle bir kavramın olmadığını belirtti.
Peygamberlikten sonraki ilk mertebenin şehitlik olduğunu aktaran Tutal, "Biz ne kadar sizlerin yanında olsak, ne kadar sizlere hizmet etsek azdır. Sizlerle birlikte olmak, sizlere hizmet etmek benim için bir onurdu." dedi.
Konuşmaların ardından Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Yakup Söğüt ile Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Balcı tarafından Tutal'a plaket verildi.
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