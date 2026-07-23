Seydişehir'de Doğal Gaz Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
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Seydişehir'de Doğal Gaz Çalışmaları Başlıyor

23.07.2026 13:51
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Başkaraören ve çevresinde doğal gaz hat çalışmaları için tören düzenlendi.

Seydişehir'de Başkaraören, Ortakaraören, Aşağıkaraören ve Taşağıl mahallelerinde doğal gaz hat çalışmaları yapılacak.

Ortakaraören Mahallesi'nde düzenlenen törende, Selçuk Gaz Proje Müdürü Mustafa Öztürk, 2026 yılı doğalgaz yatırım programı kapsamında Başkaraören, Ortakaraören, Aşağıkaraören ve Taşağıl mahallelerinde doğal gaz çalışmaları yapılacağını söyledi.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilçenin her mahallesine eşit ve adil hizmet ulaştırmak için çalıştıklarını vurguladı.

Daha önce Seydişehir merkez ile Gevrekli, Akçalar ve Kesecik mahallelerinde doğal gaza kullanıldığını dile getiren Ustaoğlu, "Bugün de Başkaraören, Ortakaraören, Aşağıkaraören ve Taşağıl mahallelerimizde doğal gaz hat çalışmalarını başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla bu mahallelerde yaşayan hemşehrilerimiz de doğal gaz konforuna kavuşacak." dedi.

Programa Konya AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi İlçe Koordinatörü İsmail Özpınar, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın, MHP İlçe Başkanı Kadir Kocabaş, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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