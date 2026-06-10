Konya'nın Seydişehir ilçesinde kan bağısı kampanyası yapıldı.
Türk Kızılay Seydişehir Şubesi tarafından Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara kan bağışının önemi anlatıldı.
Etkinliğine katılan Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, kan bağışında bulunarak, sağlıklı bireyleri düzenli olarak kan bağışı yapmaya davet etti.
Kampanya 14 Haziran'a kadar devam edecek.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
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