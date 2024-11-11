Seydişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Seydişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir tankeri ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

11.11.2024 14:17
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Seydişehir Bozkır yolu Dumlupınar kavşağında, Veysel G. idaresindeki 61 AEK 679 plakalı yakıt tankeri ile Niyazi K. idaresindeki 42 S 4957 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Halime K. ile Gökçe K. yaralandı.

Yaralılar yoldan geçe sürücülerin yardımı ile Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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