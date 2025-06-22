Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve satışına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si emniyetteki alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, cezaevinden 3 ay önce çıktığı öğrenilen F.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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