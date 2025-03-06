Şeyh: Gazze'de İstikrar İçin İsrail Çekilmeli

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RAMALLAH, 6 Mart (Xinhua) -- Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, İsrail çekilmeden ve kapsamlı bir siyasi çözüm bulunmadan Gazze Şeridi'nde istikrar sağlanamayacağını söyledi.

Şeyh çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu aşamada Filistinlilerin ve Arapların önceliği Gazze'deki ateşkesi güçlendirmek, yıkıcı savaşı durdurmak ve İsrail'in tamamen çekilmesini sağlayarak Filistinlilerin yeniden örgütlenmesine ve istikrarı yeniden tesis etmesine olanak sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

"Savaş sonrası dönem her şeyden önce Filistinlilere ait olmalıdır" diyen Şeyh, Filistin Yönetimi'nin bağımsız Filistinlilerden oluşan bir komitenin liderliğinde yürütülecek bir geçiş süreciyle Gazze yönetimini devralacağını kaydetti.

"Komiteye hükümetten bir bakan başkanlık edecektir ve bu bakan aynı zamanda başbakan yardımcısı olarak da görev yapacaktır" diyen Şeyh, Gazze sakinlerinin yerlerinden edilmesini önlemek için Arap dünyasının koordinasyon içinde hareket etmesi çağrısında bulundu.

Şeyh, Filistin Yönetimi'nin, Hamas'tan "sorumlu ve tarihi bir tutum" sergileyerek Gazze'nin kontrolünü bırakmasını ve bir siyasi partiye dönüşmesini beklediğini söyledi.

Şeyh, Hamas'ın "tek otorite, tek hukuk ve tek silah" odaklı bir vizyon çerçevesinde Filistin Kurtuluş Örgütü'ne ve uluslararası meşruiyete bağlılık sergilemesi gerektiğini belirtti.

Şeyh ayrıca güvenlik ve istikrar sağlamak üzere uluslararası güçlerin Gazze ve Batı Şeria'ya konuşlandırılmasının, İsrail işgalini sona erdirecek ve Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak kapsamlı bir siyasi çözüme doğru atılmış bir adım olarak görülebileceğini söyledi.

Şeyh, Mısır'ın hazırladığı ve kısa süre önce sona eren acil Arap zirvesinde onaylanan Gazze'nin yeniden inşası planının, Gazzelilerin yerinden edilmesini önlemeyi ve normal yaşamlarına dönmeleri için gerekli koşulları sağlamayı amaçladığını da dile getirdi.