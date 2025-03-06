Şeyh: Gazze'de İstikrar İçin İsrail Çekilmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şeyh: Gazze'de İstikrar İçin İsrail Çekilmeli

Hüseyin eş-Şeyh, Gazze'deki sürekli istikrar için İsrail'in çekilmesi gerektiğini belirtti.

06.03.2025 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMALLAH, 6 Mart (Xinhua) -- Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, İsrail çekilmeden ve kapsamlı bir siyasi çözüm bulunmadan Gazze Şeridi'nde istikrar sağlanamayacağını söyledi.

Şeyh çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu aşamada Filistinlilerin ve Arapların önceliği Gazze'deki ateşkesi güçlendirmek, yıkıcı savaşı durdurmak ve İsrail'in tamamen çekilmesini sağlayarak Filistinlilerin yeniden örgütlenmesine ve istikrarı yeniden tesis etmesine olanak sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

"Savaş sonrası dönem her şeyden önce Filistinlilere ait olmalıdır" diyen Şeyh, Filistin Yönetimi'nin bağımsız Filistinlilerden oluşan bir komitenin liderliğinde yürütülecek bir geçiş süreciyle Gazze yönetimini devralacağını kaydetti.

"Komiteye hükümetten bir bakan başkanlık edecektir ve bu bakan aynı zamanda başbakan yardımcısı olarak da görev yapacaktır" diyen Şeyh, Gazze sakinlerinin yerlerinden edilmesini önlemek için Arap dünyasının koordinasyon içinde hareket etmesi çağrısında bulundu.

Şeyh, Filistin Yönetimi'nin, Hamas'tan "sorumlu ve tarihi bir tutum" sergileyerek Gazze'nin kontrolünü bırakmasını ve bir siyasi partiye dönüşmesini beklediğini söyledi.

Şeyh, Hamas'ın "tek otorite, tek hukuk ve tek silah" odaklı bir vizyon çerçevesinde Filistin Kurtuluş Örgütü'ne ve uluslararası meşruiyete bağlılık sergilemesi gerektiğini belirtti.

Şeyh ayrıca güvenlik ve istikrar sağlamak üzere uluslararası güçlerin Gazze ve Batı Şeria'ya konuşlandırılmasının, İsrail işgalini sona erdirecek ve Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak kapsamlı bir siyasi çözüme doğru atılmış bir adım olarak görülebileceğini söyledi.

Şeyh, Mısır'ın hazırladığı ve kısa süre önce sona eren acil Arap zirvesinde onaylanan Gazze'nin yeniden inşası planının, Gazzelilerin yerinden edilmesini önlemeyi ve normal yaşamlarına dönmeleri için gerekli koşulları sağlamayı amaçladığını da dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Hüseyin Eş, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şeyh: Gazze'de İstikrar İçin İsrail Çekilmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:27:38. #7.12#
SON DAKİKA: Şeyh: Gazze'de İstikrar İçin İsrail Çekilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.