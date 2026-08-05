Şeyh Hasina Aralık'ta Bangladeş'e Dönmeyi Planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şeyh Hasina Aralık'ta Bangladeş'e Dönmeyi Planlıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gıyabında idama mahkum edilen eski Başbakan Hasina, Aralık'ta ülkesine döneceğini açıkladı.

YENİ Bangladeş'te gıyabında idama mahkum edilen eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, 2024'teki protestolar sırasında ayrıldığı ülkesine aralıkta dönmeyi planladığını duyurdu.

Yeni Delhi'deki bir etkinlik için ses kaydı mesajı gönderen Hasina, aralıkta ülkesine geri dönmeyi planladığını söyledi.

Konuşmasında Hasina, "Beni hapse atabilirler, öldürebilirler veya her şey olabilir, ama yine de geri dönmeliyim. Korku, halka karşı görevimi belirleyemez." dedi.

Hasina ayrıca lideri olduğu partisi Avam Birliğine yönelik yasağın kaldırılması ve siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Bangladeş'te idama mahkum edilmişti

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkeme'nin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuş, protestocular bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamış, geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere bu yıl 12 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde ise Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) iktidara gelmişti.

Hasina da protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle Kasım 2025'te gıyabında çarptırıldığı idam cezasının yanı sıra yolsuzluk suçlamalarından da ayrıca hapis cezalarına mahkum edilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Bangladeş, Politika, Aralık, Mahkum, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şeyh Hasina Aralık'ta Bangladeş'e Dönmeyi Planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antarktika’daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı Antarktika'daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı
Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı
Ankara’da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti Ankara'da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti
Fethiye’de tekne su aldı: 100 yolcu tahliye edildi Fethiye'de tekne su aldı: 100 yolcu tahliye edildi
Şirinevler’de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı Şirinevler’de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı
Acun Ilıcalı’dan rekor transfer Acun Ilıcalı'dan rekor transfer

19:00
Erzurumspor FK’ya Galatasaray maçı öncesi müjde
Erzurumspor FK'ya Galatasaray maçı öncesi müjde
18:55
MHP’li Feti Yıldız’dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin
18:06
Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber
Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber
17:26
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
16:15
AK Partili Güler sinyali verdi Öcalan’ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
15:09
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ yasasının detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri
12 Maddelik "Milli Dayanışma" yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 19:07:25. #7.12#
SON DAKİKA: Şeyh Hasina Aralık'ta Bangladeş'e Dönmeyi Planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.