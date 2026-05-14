Şeyh İkrime Sabri 17 Mayıs'ta Mahkemeye Çıkacak

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin 17 Mayıs'ta İsrail mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.

Savunma heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Sabri'nin 17 Mayıs Pazar günü yerel saatle 14.00'te Kudüs'teki İsrail Sulh Mahkemesi'nde duruşmaya katılacağı belirtilerek, medya kuruluşları ve insan hakları kurumlarına davayı takip etme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu yargılamanın Şeyh Sabri'ye yönelik "hukuka aykırı soruşturma ve yargı süreçlerinin devamı" niteliğinde olduğu belirtilerek, din adamlarının hedef alınmasının ve İslam dünyasının önde gelen sembol isimlerinden biri olan Şeyh Sabri'ye yönelik ihlallerin sürmesinin tehlikesine dikkat çekildi.

Savunma heyeti, Şeyh Sabri'ye yönelik yargı sürecinin Filistin'deki dini ve milli sembol isimlerin hedef alınması anlamına geldiğini belirterek, medya kuruluşları, insan hakları örgütleri ve İslami kurumları duruşmaya ilgi göstermeye davet etti.

Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten 87 yaşındaki Şeyh İkrime Sabri, Kudüs ve Filistin'in önde gelen dini otoriteleri arasında yer alıyor.

Şeyh Sabri daha önce Kudüs ve Filistin Diyarı Müftülüğü görevini yürütmüştü.

İsrail, son aylarda aleyhinde çeşitli kararla Şeyh Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya girişine ve yurt dışına seyahat etmesine yasak getirmişti.

İsrail güçleri de birçok kez Şeyh Sabri'nin evine baskınlar yapmıştı.