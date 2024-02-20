Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadetlerin kısıtlanması kararını reddettiğini belirtti.
Şeyh Salah, yayınlanan görüntülü açıklamasında, İsrail'in Ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanması kararına ilişkin konuştu.
Mescid-i Aksa ile "kutsal bağlarının" olduğuna dikkati çeken Salah, "Ramazan ayına yaklaşırken Mescid-i Aksa'nın Kur'an-ı Kerim'de bir ayet olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'i koruduğumuz gibi onu da muhafaza etmemiz gerektiğini yeniden vurguluyorum." ifadesini kullandı.
Müslümanlar ve Filistinliler dışında kimsenin Mescid-i Aksa üzerinde hak sahibi olmadığını vurgulayan Salah, mescidin zamansal ve mekansal açıdan bölünmesinin kabul edilemeyeceğini ve buna aykırı alınan her kararın geçersiz olduğunu belirtti.
Salah ayrıca, "İster çocuk, ister genç, ister erkek, ister yaşlı olsun, mübarek Mescid-i Aksa'ya girme konusunda ebedi, yasal ve yerleşik bir hakkımız var. Yeryüzünde hiç kimse Aksa'ya kimin gireceğine karar verme hakkına sahip değildir." diye konuştu.
İsrail Başbakanlığından dün yapılan açıklamada, Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişine ilişkin "güvenlik koşulları değerlendirilerek dengeli bir karar alındığı" ifade edilmişti.
İsrail basınında çıkan haberlerde ise İsrail vatandaşı Filistinlilerden de belirli yaşın altındakilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanacağı belirtilmişti.
İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getiriyor.
İsrail'in geçmişte Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri Filistin coğrafyasında tansiyonu yükseltmiş, 2021'in Ramazan ayında Aksa'ya düzenlediği baskın İsrail içindeki şehirler, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da olaylar çıkmasına yol açmıştı. Bölgedeki gerilim İsrail'in Gazze'ye 11 gün süren şiddetli saldırılarına yol açmıştı.
Son Dakika › Güncel › Filistinli lider Şeyh Raid Salah, Mescid-i Aksa'da ibadet kısıtlamasını reddetti - Son Dakika
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