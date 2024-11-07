'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma - Son Dakika
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'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma

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DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlem başlatıldı. Bakırhan, Mardin'de yaptığı konuşmada "Çok iyi bilsinler ki Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Mazlumlar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır" demişti.

07.11.2024 11:53
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Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması sonrası yaptığı konuşmada tepki çeken ifadeler kullanan DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına Başkan vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak; Siirt Milletvekili ve DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer BAKIRHAN'ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi TUNÇ'un 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

NE DEMİŞTİ?

Tuncer Bakırhan, Mardin'de yaptığı konuşmada "Çok iyi bilsinler ki Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Mazlumlar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır" demişti.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti de Bakırhan'ın bu sözler sonrası hedef alınmasına ilişkin açıklama yapmıştı. Açıklamada, Bakırhan'ın kayyum meselesine ilişkin yaptığı konuşmada Şeyh Said ve Seyid Rıza'ya değinen sözlerinin çarpıtıldığı belirtilerek şu ifadeler yer almıştı: "Konuşmada tarihsel bir hafızaya işaret edilmekte, Kürt sorununa ilişkin çözümsüzlük üreten yöntemler eleştirilmektedir. Belediyelerimize bir yandan kayyım darbesi yapılırken, diğer yandan organize bir siyasi lince maruz kalıyoruz."

\'Şeyh Sait\' ve \'Seyit Rıza\' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma

Tuncer Bakırhan, Seyit Rıza, DEM Parti, Sözler, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Galatasaray 1905:
    milletin eline ayagına kelepçe vurabilirsiniz ama beynine diline asla vuramassınız 41 73 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    israil tohumları iş başında sınır dışı edin bunları 85 20 Yanıtla
  • Serhat Gülcü:
    Bekledigimiz haber 49 13 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Galatasaray 1905 yürü git işine gereksiz eleman 27 13 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    Bu konuşma sonrası Atatürk ne derdi 23 9 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    İsyan etmiş vatan hainlerini örnek vermek onlara olan ilğisini gösterir.bunve bunun düşüncesinde olanlar hodri meydan.bu vatan kurulurken binlerce can verildi kan döküldü.şimdi bu aziz vatanı ite,çakalamı bırakalım.gerekirse yine binlerce can veririz ama bunvatana dokundurmayız 13 9 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Saplayans ki 12 5 Yanıtla
  • Sadoca Sadoca:
    önce milleti devlete ayaklanmaya çağır Sonra yanlış anlaşıldık sözlerimiz çarpıtıldı de yemezler sözde Mustafa Kemalin partisi chp genel başkanıda koştur koştur desteğe gitsin Onund bahanesi hazır tuncer bakırhan o sözleri söylediğinde ben orada yoktum de Sende aklımızla alay et senin bahanenide yemezler 11 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    gel yap sıkıyorsa 9 6 Yanıtla
  • Serdar Dur:
    Yalan haber. Şeyh Said değil, Mazlum, Sakine gibi isimleri için yasal işlem başlatılır. 9 4 Yanıtla
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