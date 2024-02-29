Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay\'dan videolu mesaj

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın, sosyal medya hesabında "Tamam l-n, girin suya! Yeniden oynuyoruz!" ve "Kendine ve kentine güvenen Seyhanlılara selam olsun!" sloganıyla paylaşılan video gündem oldu.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın İYİ Parti'den adaylığına karşı YSK'ya yapılan itiraz reddedildi ve Akay seçim çalışmalarına başladı. Başkan Akif Kemal Akay, bu süreçte yaşananlara videolu bir gönderme yaparak yanıt verdi. Akay, aday adaylığı sürecinde yaşadıklarını Adana kent tarihine mal olmuş bir isimden; Muharrem Gülergin'den örnek vererek anlatmayı tercih etti. Akay'ın sosyal medya hesabında "Tamam l-n, girin suya! Yeniden oynuyoruz!" ve "Kendine ve kentine güvenen Seyhanlılara selam olsun!" sloganıyla paylaşılan video gündem oldu.
NE OLMUŞTU?
31 Mart seçimlerinde İyi Parti'den aday olan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, geçen seçimde CHP'nin oyunu ilçede yüzde 31'den yüzde 57,84'e çıkararak göreve gelmişti. CHP ise Seyhan'da mevcut başkanı yeniden sahaya sürmeyi tercih etmeyip, Çukurova'dan aday adayı olan isimlerden birini Seyhan Belediye Başkan adayı olarak çıkarmayı tercih etmişti. Başkan Akif Kemal Akay da CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti ve yeniden adaylığını ilan etti. Akay, aday adaylığı sürecinde yaşadıklarını Adana kent tarihine mal olmuş bir isimden; Muharrem Gülergin'den örnek vererek anlatmayı tercih etti. Akay'ın sosyal medya hesabında "Tamam l-n, girin suya! Yeniden oynuyoruz!" ve "Kendine ve kentine güvenen Seyhanlılara selam olsun!" sloganıyla paylaştı.
VİDEODAKİ MESAJ NE?
1940'lı yılların ortasında Adana Demir spor'da kurulan su topu takımının başına getirilen Muharrem Gülergin, takımı Adana'da havuz bulunmaması nedeniyle DSİ kanallarında çalıştırır. Demirsporlu gençler kanala su verildikçe çalışarak önce Çukurova Şampiyonu olurlar, sonra İstanbul Moda Havuzu'nda türkiye finallerine katılırlar. Bu şampiyonada takıma hem kaptanlık hem de antrenörlük yapan Gülergin'in parmağı da kırılmıştır. Rakip takımı 7-6 yenerler ama her biri kendi arabası ile gelen yalı çocukları ilk defa doğru düzgün havuz gören, otobüste yatan Adana gençlerine yenilmeyi kabullenmez. İtirazlar yükselir "efendim top beş gram normalden ağır", "Adana kaptanı eli sargılı oynadı" diye. Muharrem Gülergin ise elindeki sargıyı çıkarıp Demirspor tarihine geçen o cümleyi söyler; " tamam lan, girin suya! baştan oynuyoruz…"
Bu kez 7-6'lık maç 12-0 biter. Adana Demirspor ondan sonraki 16 sezon boyunca üst üste Türkiye Şampiyonluğunu alıp "yenilmez armada" unvanı alır.
'ZENGİN BEBESİ' GÖNDERMESİ
Başkan Akif Kemal Akay'ın videosundaki mesaj, bu hikayeye dayanıyor. Başkan Akay, yeniden aday gösterilmemesini, sonrasında da adaylığının engellenmeye çalışılmasını videosunda "mızıkçılık" olarak niteledi.
MUHARREM GÜLERGİN KİMDİR?
Muharrem Gülergin, Adana Demirspor'un efsane kaptanı. Kent tarihindeki ünü ise spor yaşamındaki inadından ve kararlığından geliyor. Yüzme ve sutopunda milli takım kaptanlığı yapan, spor konusunda Adana'da sayısız görevler üstlenen Gülergin'in bir lakabı "Fofo" iken diğer lakabı ise "56 binlik"tir. Spordaki büyüklüğünü ve kararlığını ifade etmek için ona "56 binlik" lakabı takılmıştır. Çünkü, "56 binlik" o günlerde Devlet Demiryolları'ndaki en güçlü buharlı lokomotiftir ve Adana Demirspor'da demiryolu işçilerinin takımıdır.
Son Dakika › Güncel › Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'dan videolu mesaj - Son Dakika
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