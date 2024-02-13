Seyhan Belediye Başkanı Partisinden İstifa Etti - Son Dakika
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Seyhan Belediye Başkanı Partisinden İstifa Etti

Seyhan Belediye Başkanı Partisinden İstifa Etti

2019 yerel seçimlerinde CHP'den Seyhan Belediye Başkanı olan Akif Kemal Akay, partisinden aday gösterilmeyince istifa etti. Akay, açıklamasında, 'Emeğe değer veren, üretim yapan, muhtaçlara kimlik ayrımı yapmayan bir başkana tahammül edemeyen yöneticilerin ahlak dışı yollarla işgal ettiği CHP'den istifa ediyorum' dedi.

13.02.2024 15:26
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SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI DA PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

2019 yerel seçimlerinde CHP'den Seyhan Belediye Başkanı olan Akif Kemal Akay, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisinden aday gösterilmedi. CHP, dün akşam İl Kadın Kolları Başkanı Oya Tekin'i, Seyhan Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi. Bunun üzerine Akif Kemal Akay, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Akay, açıklamasında, "Emeğe değer veren, hemen her alanda üretim yapan, ürettiğini ve diğer kaynakları en verimli şekilde kullanan, muhtaçlara yaptığı paylaşımlarda hiçbir şekilde kimlik ayrımı yapmayan, başarısı tüm kamuoyu tarafından kabul edilen bir başkana tahammül edemeyen; tek amaçları kamusal kaynakları yağmalamak olan yöneticilerin ahlak dışı yollarla işgal ettiği, 55 yıl hemen her alanında onurla ve gururla hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Seyhan'a ve Adana'ya, layık olduğu hizmetlere devam edeceğimi bir atasözünü anımsatarak tüm hemşehrilerime saygı ile duyuruyorum. 'İstendiğin yere erinme, istenmediğin yere görünme" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Akif Kemal Akay, Seyhan, Politika, Güncel, Son Dakika

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