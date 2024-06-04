Seyhan Belediyesi'nden Nazım Hikmet Ran anması

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(ADANA) - Seyhan Belediyesi, büyük şair ve yazar Nazım Hikmet Ran'ı, 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde düzenlenen müzikli şiir dinletisiyle andı. Anmaya katılan Başkan Oya Tekin, "Bu ülkenin böyle aydınlara ihtiyacı var" dedi.

Usta kalem Nazım Hikmet Ran, ölümünün 61. yılında Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun müzikli şiir dinletisiyle anıldı. Başkan Tekin, "Nazım Hikmet, Türkiye'nin aydın, entelektüel hatta dünyaya mal olmuş, özgürlük, adalet, barış mücadelesinde sürekli bayrağı elinde taşımış, insanlara hep örnek olmuş önemli bir sanatçısıydı. Bu ülkenin böyle aydınlara ihtiyacı var" diye konuştu.

Tekin konuşmasını Nazım Hikmet'in, "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine, bu davet bizim" şiiriyle noktaladı.