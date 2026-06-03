Seyhan'da Sansar Yavrusu Kurtarıldı - Son Dakika
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Seyhan'da Sansar Yavrusu Kurtarıldı

Seyhan\'da Sansar Yavrusu Kurtarıldı
03.06.2026 10:46
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Adana'da apartmanın elektrik panosuna giren sansar yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, apartmanın elektrik panosuna giren sansar yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Pınar Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katındaki elektrik panosundan ses duyan apartman sakinleri sansar yavrusunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine apartmana gelen itfaiye ekipleri, sansar yavrusunu bulunduğu yerden çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Seyhan, Adana, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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