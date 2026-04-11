Seyir halindeki aracın üzerinde dans etti

ANTALYA'da seyir halindeki otomobilin tavanından çıkarak dans eden kadın hem kendini hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Nisan günü Muratpaşa ilçesi üzerindeki Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde trafikte ilerleyen otomobildeki kadın, aracın açılır tavan kısmından çıkarak, müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Kadın, bir süre sonra bacaklarını da dışına çıkartarak dansa devam etti. Hem kendini hem trafiği tehlike atan kadının o anları, cep telefonuyla görüntülendi.