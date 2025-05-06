Şeyma Budak'ın At Dostluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şeyma Budak'ın At Dostluğu

Şeyma Budak\'ın At Dostluğu

Almanya'da yaşayan Şeyma Budak, Kapadokya'daki atlarıyla terapi sürecine dönüştürdüğü dostluğu yaşıyor.

06.05.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da yaşayan Şeyma Budak, Kapadokya'da turda görüp satın aldığı atları için iki ayda bir Nevşehir'e gelerek "en sadık dostum" dediği atlarıyla buluşuyor.

Doğup büyüdüğü Almanya'nın Münih kentinde psikolojik danışmanlık yapan 35 yaşındaki Budak, 2021 yılında yakın arkadaşının vefatının ardından duygusal sorunlar yaşadığı dönemde, tatil için baba ocağı Nevşehir'e geldi.

Turizm merkezi Kapadokya'da düzenlenen atlı turu ilk etapta "Hazal" isimli atla gerçekleştiren Budak, çocukluktan beri hayranlık duyduğu biniciliğe merak saldı.

Bulduğu her boşlukta kısa süreli de olsa bölgeye gelen Budak, bir süre sonra duygusal bağ kurduğu "Hazal"ı satın aldı.

Daha sonra "Lavi" isimli bir at daha satın alan Budak, iki ayda bir Münih'ten Nevşehir'e gelerek beslendikleri çiftlikte günlük bakımı yapılan atlarına yürüyüş ve koşu gibi çeşitli eğitimler veriyor.

Budak, AA muhabirine, atlarla insanlar arasında iletişimin kuvvetli olabileceğini fark ettiğinden beri sık sık geldiği bölgede Hazal ve Lavi ile yakın dostluk kurduğunu belirtti.

Atlarla dostluğunun hobinin ötesinde terapiye dönüştüğünü anlatan Budak, binicilik konusunda hiç eğitim almadığı halde geçen süreçte hem iyi bir binici olduğunu hem de atlarına çeşitli terbiyeler verebilen eğitimciye dönüştüğünü söyledi.

"En yakın dostum atım Hazal"

Budak, yurt dışında olduğu süreçte 2 atının bakımının yapıldığı çiftliğe ulaşmak için yola çıktığında ilk günkü heyecanı yaşadığını dile getirerek, "At binmek çocukluk hayalimdi. Nerede at görsem hayranlıkla bakıyordum ama bir türlü cesaret edemiyordum hep bir korku vardı. En yakın arkadaşımı kaybetmiştim. O dönemde boşlukta olduğumdan kendim için bir şeyler yapmak istedim. Hazal ile tanıştım, o günden beri Hazal ile en yakın dostum oldu." dedi.

"Maaşımın yarısı atlarıma gidiyor"

Almanya'dan sürekli Nevşehir'e gelmenin maliyetli olduğunu ancak dostluğu için bu durumu önemsemediğini ifade eden Budak, şöyle konuştu:

"Hazal dünyamı değiştirdi. Hazal benim için sadece at değil en sadık dostum aynı zamanda. Hazal'ı yaklaşık 3 yıl önce satın aldım. Ata binmekten ziyade bağ kurmayı önemsiyorum. Atımın beni gördüğünde tanıması, sesimi duyduğu anda güven duyması daha önemli. Hazal benden ürkmez, birlikte arazide yürürüz, bu benim için ata binmekten daha önemli. Hazal inatçıdır kolay bir at değil. Bu duruma getirene kadar çok uğraştık. En büyük hayalim genç ve çocuklara atla psikolojik terapi yapmak. Masraflı bir dostluk oluyor ama hepsine değer. Maaşımın yarısı atlarıma gidiyor ama bana huzur ve mutluluk verdiği için aslında bir kaybım olmuyor. Atlara kendimi çok yakın hissediyordum. Hazal'da kendi ruhumu hissetim. Başlangıçta ürkekti, yabancı kişi yaklaştığında korkuyordu. Bu aslında benim yansımamdı. Hazal ile öyle bir bağ kurup geliştirince ikimiz de iyileştik."

Budak, Kapadokya'nın doğal güzellikleri arasında dört nala at koşturmanın eşsiz bir keyif olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hayvanlar, Kapadokya, Almanya, Güncel, Turizm, Kültür, Yaşam, Münih, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şeyma Budak'ın At Dostluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Davutoğlu’na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?
İsmail Kartal’ın Persepolis’i Süper Lig’in yıldız isimleriye anlaştı İsmail Kartal'ın Persepolis'i Süper Lig'in yıldız isimleriye anlaştı
’Yemek kartı istedim vermediler’ diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı 'Yemek kartı istedim vermediler' diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı
Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı
Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi
Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti
İstanbul’da inşaat işçileri arasında kavga Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar
Herkesin hayalini kurduğu ülke İsviçre’de enflasyon sıfıra indi Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi
Saldırgan, Özgür Özel’i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış
Atatürk’ün Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı Atatürk'ün Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 13:19:00. #7.12#
SON DAKİKA: Şeyma Budak'ın At Dostluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.