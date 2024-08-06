Seyyar tespih satıcıları arasında çıkan kavgada mermi ayakkabıya isabet etti

Güncel

Arkadaşı "Gitme" demesine rağmen bile bile ölüme kulaç attı

İktidar ve muhalefeti düşündüren anket! AK Parti\'nin oyu 22 yıl sonra ilk kez bu seviyede

BURSA'da, seyyar tespih satıcıları arasında çıkan 'alacak' kavgasında, K.İ.'nin (62) açtığı ateşte, mermi K.D.'nin (59) ayakkabısını burun kısmına isabet etti. K.D., ayakkabısını topuğuna basarak kullandığı için yaralanmaktan kurtuldu.

Olay, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Seyyar tespih satıcılığı yapan ve iddiaya göre, alacak nedeniyle husumetli olan K.İ. ile K.D., pazar yerinde karşılaşınca tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, K.İ. belinde taşıdığı ruhsatsız silahı çıkarıp, K.D.'nin ayağına doğru 1 el ateş etti. Mermi K.D.'nin ayakkabısının burnuna isabet etti. Tetiğe 2'nci kez basan K.İ., tabancası tutukluk yapınca, olay yerinden kaçtı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, K.D.'nin ayakkabısını, topuğuna basarak kullanması nedeniyle yaralanmadığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/ BURSA,