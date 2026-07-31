SEZ26'da bağışlanan kitaplar, Adıyaman Belediyesi kütüphanelerine ulaştırıldı - Son Dakika
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SEZ26'da bağışlanan kitaplar, Adıyaman Belediyesi kütüphanelerine ulaştırıldı

SEZ26\'da bağışlanan kitaplar, Adıyaman Belediyesi kütüphanelerine ulaştırıldı
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İstanbul'da düzenlenen Sosyal Etki Zirvesi'nde (SEZ26) bağışlanan kitaplar, Adıyaman Belediyesi'ne bağlı kütüphanelerin koleksiyonuna kazandırıldı. Deprem sonrası eğitim ve kültür yaşamına destek sağlamayı amaçlayan bağışlarla çocuklar ve gençlerin daha fazla kaynağa erişmesi hedefleniyor.

(ADIYAMAN)- İstanbul'da düzenlenen Sosyal Etki Zirvesi'nde (SEZ26) bağışlanan kitaplar, Adıyaman Belediyesi'ne bağlı kütüphanelerin koleksiyonuna kazandırıldı. Deprem sonrası eğitim ve kültür yaşamına destek sağlamayı amaçlayan bağışlarla çocuklar ve gençlerin daha fazla kaynağa erişmesi hedefleniyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin, GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle yapımı tamamlanan Yaşayan Kütüphane'nin açılışındaki, "Adıyamanlı gençlere kitap desteği" çağrısı karşılık buldu. İstanbul İş Sanat'ta gerçekleştirilen Sosyal Etki Zirvesi'nde (SEZ26), 3 bini aşkın katılımcı, etkinliğe getirdikleri kitapları Adıyaman'daki kütüphanelere bağışladı. Zirve kapsamında toplanan kitaplar, Adıyaman Belediyesi'ne bağlı Kahtalı Mıçe Parkı içerisinde hizmet veren Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi ile Sırrı Süreyya Önder Kütüphanesi'ne ulaştırıldı. Kitap bağışlarıyla kütüphanelerin koleksiyonları zenginleştirilirken, özellikle çocuklar ve gençlerin daha fazla kaynağa erişmesi hedefleniyor.

"ÇOCUKLARIMIZIN VE GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNE EN DEĞERLİ YATIRIM"

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem sonrası süreçte Adıyaman'a verilen her desteğin büyük anlam taşıdığını belirterek, "Depremin ardından kentimizin yeniden ayağa kalkma sürecinde eğitim, kültür ve dayanışmaya yönelik her katkıyı çok kıymetli buluyoruz. Kütüphanelerimize ulaştırılan bu kitaplar, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biridir. Başta Münteha Adalı olmak üzere Sosyal Etki Zirvesi'ne katkı sunan tüm katılımcılara, paydaşlara ve emeği geçen herkese Adıyaman halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel SEZ26'da bağışlanan kitaplar, Adıyaman Belediyesi kütüphanelerine ulaştırıldı - Son Dakika

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