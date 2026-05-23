Sezai Karakoç'un Eserleri Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sezai Karakoç'un Eserleri Sergilendi

Sezai Karakoç\'un Eserleri Sergilendi
23.05.2026 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karakoç'un arşiv belgeleri ve eserleri, Rami Kütüphanesi'nde sergiyle sanatseverlere sunuldu.

Türk şiiri ve düşünce dünyasında derin izler bırakan şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un daha önce gün yüzüne çıkmamış arşiv belgeleri, el yazıları, ilk baskı eserleri ve şahsi daktilosu, "Zamana Adanmış Sözler" sergisinde ilk kez sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karakoç'un fikir, sanat ve medeniyet anlayışını çok yönlü biçimde ele alan sergi, Rami Kütüphanesi'nde açıldı.

Bakanlıkça hazırlanan sergide usta kalemin edebi mirasını yansıtan çok sayıda özel eser yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sergiyi ziyaret ederek eserlerle ilgili bilgi aldı.

Sergide Karakoç'un fikir ve medeniyet yürüyüşünün görünür kılınması hedefleniyor

Açıklamada görüşlerine verilen Bakan Ersoy, sergiyle yalnızca Sezai Karakoç'un edebi mirasını değil diriliş düşüncesi etrafında şekillenen fikir ve medeniyet yürüyüşünü de görünür kılmayı hedeflediklerini ve ziyaretçilere "modern dünyanın krizleri karşısında yeniden düşünme imkanı" sunmak istediklerini belirtti.

Ersoy, Karakoç'un yalnızca şiirleriyle değil hikayelerden tiyatro eserlerine, incelemelerden denemelere ve düşünce yazılarına uzanan çok yönlü edebi miras bıraktığını anlattı.

Karakoç'un düşünce dünyasının kısa sürede anlaşılamayacağına dikkati çeken Ersoy, büyük ustayı anlamak için mücadelesini, savunduğu değerleri ve yaşamını iyi bilmek gerektiğini ifade etti.

Ersoy, hem Karakoç'un eserlerini hem de diriliş düşüncesi etrafında şekillenen milli, manevi ve insani değerler bütününü okuyup içselleştirmenin önemli olduğu görüşünü paylaştı.

Sergiyi de bu bilinçle hazırladıkları bilgisini veren Bakan Ersoy, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün Sezai Karakoç'un düşünce dünyasını, edebi mirasını ve kültürel etkisini farklı katmanlarıyla görünür kılmayı amaçlayan kapsamlı kültür-sanat etkinliği tertip ettiğini belirtti.

Sergide Karakoç'un şiirlerinden ilhamla hazırlanan 30 kaligrafi eser yer alıyor

Ersoy, Sezai Karakoç'un farklı dönemlerde yayımlanan eserlerinin ilk baskılarının, Diriliş dergisinin farklı dönem sayılarının ve daha önce kamuoyu ile paylaşılmamış arşiv değeri taşıyan çeşitli belge ve materyallerin sergide yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"El yazısı ile yazılmış yazı taslaklarının bulunduğu defter, 'Diriliş Partisi Genel Başkanı' sıfatıyla 1992 yılında Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'e yazılmış ıslak imzalı belge, dedesi Hüseyin Efendi'ye takdim edilmiş Plevne Madalyası'nın görseli ve açıklaması ile Sezai Karakoç'un şahsi daktilosu, ilk kez sergilenen materyallerden bazıları."

Sergide kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayır tarafından Karakoç'un şiir ve fikir dünyasından ilhamla hazırlanan 30 özel kaligrafi eserinin yer aldığını belirten Bakan Ersoy, serginin sanat ve estetiği buluşturan kültürel hafıza alanı oluşturmayı amaçladığını ve ziyaretçilerin Karakoç'un dünyasını farklı yönleriyle keşfetme imkanı bulacaklarını anlattı.

Mehmet Nuri Ersoy, sergide yalnızca biyografik veya edebi anlatı sunmayı değil aynı zamanda "fikir ve medeniyet yürüyüşünün izlerinin takip edilebilmesini" hedeflediklerini vurgulayarak, Karakoç'un "diriliş" düşüncesi etrafında şekillenen entelektüel mirasını genç kuşaklarla yeniden buluşturmak istediklerini ifade etti.

"Zamana Adanmış Sözler" sergisi, 22 Haziran'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, İstanbul, Edebiyat, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sezai Karakoç'un Eserleri Sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun avukatları Özel’in temyiz başvurusunu geri çekti Kılıçdaroğlu'nun avukatları Özel'in temyiz başvurusunu geri çekti
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
Arbeloa, Real Madrid’deki geleceğini duyurdu Arbeloa, Real Madrid'deki geleceğini duyurdu
Dervişoğlu’ndan CHP’ye tam destek: YSK kararını hiçe sayan yaklaşım tüm partiler için tehdittir Dervişoğlu'ndan CHP'ye tam destek: YSK kararını hiçe sayan yaklaşım tüm partiler için tehdittir
Sıla Gençoğlu’nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Kadroya almadığı isimler bomba Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak

15:33
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “kurultay“ mesajı: 40 gün içinde yapılmalı
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "kurultay" mesajı: 40 gün içinde yapılmalı
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:00
CHP’de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
CHP'de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
14:02
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
14:01
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP’yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
13:33
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 15:48:49. #7.12#
SON DAKİKA: Sezai Karakoç'un Eserleri Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.