Sezgin Tanrıkulu: İmamoğlu\'nun siyasi tutuklu olmadığını söylemek akıl tutulmasıdır

(ANKARA) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, " Ekrem İmamoğlu'nun, içinde bulunduğu bu yargılama koşulları itibarıyla siyasi tutuklu olmadığını söylemek, kelimenin tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Bunu söylemek, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarının sözcülüğünü yapmaya kadar varan bir tutumdur. Bu yaklaşım, kendisini muhalif olarak tanımlayan ve muhalefet etme iddiasında bulunan hiç kimseye yakışmıyor" dedi.

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından "Siyasi tutuklu kimdir" başlığıyla paylaşım yaptı.

"SİYASİ TUTUKLU OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN MUTLAKA 'SİYASİ NEDENLERLE TUTUKLANDIĞININ' YAZILMASI GEREKMEZ"

Siyasi tutuklunun, hükümet veya devletin uygulamalarını eleştiren, bunlara karşı çıkan, siyasal iktidarı değiştirmeye çalışan ve bu nedenle özgürlüğünden mahrum bırakılan kişi olduğunu belirten Tanrıkulu, tutuklamanın gerekçesinde siyasi nedenlerin açıkça yer almasının zorunlu olmadığını ifade etti. Tanrıkulu, şöyle dedi:

"Burada önemli olan şudur: Bir kişinin siyasi tutuklu olarak değerlendirilmesi için mutlaka 'siyasi nedenlerle tutuklandığının' açıkça yazılmış olması gerekmez. Tutuklamanın arkasında başka hukuki gerekçeler veya suçlamalar ileri sürülebilir. Bunun hem Türkiye'de hem de dünyada çok sayıda örneği vardır. Dolayısıyla yalnızca kişinin yargılandığı suçun türüne bakarak, o kişinin siyasi tutuklu olup olmadığına karar verilemez. Asıl bakılması gereken; tutuklamanın siyasi bağlamı, kişinin kim olduğu, yürüttüğü siyasi faaliyetler, iktidarla kurduğu ilişki ve tutuklamanın zamanlamasıdır."

"EKREM İMAMOĞLU, KELİMENİN TAM ANLAMIYLA SİYASİ TUTUKLUDUR"

"Ekrem İmamoğlu, kelimenin tam anlamıyla ve siyasi tutukluluk literatüründeki ölçütler bakımından siyasi tutukludur" diyen Tanrıkulu, İmamoğlu'nun CHP tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesinin hemen ardından gözaltına alınıp tutuklandığına dikkat çekti.

"KENT UZLAŞISI KAPSAMINDA DA SUÇLANARAK TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ"

Tanrıkulu, İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması gerekçeleri arasında İstanbul yerel seçimlerinde Kürt seçmenlerle kurduğu siyasi iş birliğinin de bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Üstelik gözaltına alınmasının ve tutuklanmasının gerekçeleri arasında, İstanbul yerel seçimlerinde Kürt seçmenlerle kurduğu siyasi iş birliği de bulunmaktadır. Bu iş birliği 'Kent Uzlaşısı' olarak adlandırılmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise Kürtleri belediye meclislerine taşımaya yönelik bir faaliyet olarak değerlendirilmiş ve İmamoğlu bu kapsamda da suçlanarak tutuklamaya sevk edilmiştir. Bu suçlama nedeniyle halen yargılanmaktadır. Diğer taraftan, İmamoğlu'nun yargılandığı dosyalardaki iddiaların önemli bir bölümü de onun siyasi konumu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı üç kez kazanmış olması ve Cumhurbaşkanı adaylığı bağlamından bağımsız düşünülemez. Çünkü burada siyasi gerçeklik son derece açıktır: Ekrem İmamoğlu, mevcut hükümeti değiştirmeye en yakın ve en güçlü siyasi aktörlerden biri olduğu bir dönemde, Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkmasının hemen ardından tutuklanmıştır. Bu nedenle, İmamoğlu'nun tutukluluğunu yalnızca kendisine yöneltilen suçlamaların başlıklarına bakarak değerlendirmek, olayın siyasi bağlamını görmezden gelmek anlamına gelir. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun, içinde bulunduğu bu yargılama koşulları itibarıyla siyasi tutuklu olmadığını söylemek, kelimenin tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Bunu söylemek, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarının sözcülüğünü yapmaya kadar varan bir tutumdur. Bu yaklaşımın, kendisini muhalif olarak tanımlayan ve muhalefet etme iddiasında bulunan hiç kimseye yakışmıyor."