SOSYAL Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla prim borcu olan Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin büyükşehir belediyeleri ile Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlatıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; SGK'ya en fazla prim borcu bulunan Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin büyükşehir belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlatıldı. Haciz işlemi kapsamında, 6 belediyenin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına bloke konuldu.
Son Dakika › Güncel › SGK'dan 6 Büyük Şehire Haciz İşlemi Başlatıldı - Son Dakika
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