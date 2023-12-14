SGK, kanser ve nadir hastalık ilaçlarını ödeme kapsamından çıkardı

Avukat Berkay Özdemir, bazı kanser ve nadir hastalık ilaçlarının SGK tarafından ödeme kapsamına alınmamasıyla ilgili "SGK'nın ne yazık ki nadir hastalıklar konusunda veya kanser hastalıkları konusunda ödememe yaklaşımı içerisinde. Bu da insanları dava açarak bu ilaçları temin etmekten başka bir yola sürüklemiyor. Hastalarımız kendi hastalıklarının dünyadaki tek tedavi olan bu ilacın ödeme kapsamına alınmasını talep ederken bir taraftan SGK, bazı nadir hastalıkların ilaçlarını ödeme kapsamından çıkarmış durumda" dedi.

Kanser ve nadir hastalık ilaçları SGK tarafından ödeme kapsamına alınmadığı için vatandaşlar, ilaca erişim konusunda sorun yaşıyorlar. İlaç sorunu yaşayan vatandaşlar dava açarak sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Avukat Berkay Özdemir, ilaca erişemeyen vatandaşların sorunları ile ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Özdemir, şunları söyledi:

"SGK, NADİR HASTALIKLAR VEYA KANSER HASTALIKLARI KONUSUNDA ÖDEMEME YAKLAŞIMI İÇERİSİNDE"

"SGK'nın ne yazık ki nadir hastalıklar konusunda veya kanser hastalıkları konusunda ödememe yaklaşımı içerisinde. Bu da insanları dava açarak bu ilaçları temin etmekten başka bir yola sürüklemiyor. Çünkü ödeme kapsamında olsaydı raporlarını ve reçetelerini Türk Eczacıları Birliği'ne ibraz etmek suretiyle ilaçlarını alacaklardı. Ancak ödeme kapsamında olmadığı için bu ibraz işlemini TEB'e değil de mahkemeye yapıyorlar ve mahkemeden bu ilacın ödenmesine ilişkin karar çıkmasını bekliyorlar.

"SAĞLIK POLİTİKALARIMIZ NE YAZIK Kİ ÇOK AZ SAYIDA"

Birtakım vaatler veriliyor hastalara, hasta yakınlarına 'Ödeme kapsamına alacağız, sıraya aldık' gibi beyanlarda bulunuluyor ancak bunlar olumsuz şekilde yanıtlanıyor. Hastalarımız kendi hastalıklarının dünyadaki tek tedavi olan bu ilacın ödeme kapsamına alınmasını talep ederken; bir taraftan baktığımızda SGK, bazı nadir hastalıkların ilaçlarını ödeme kapsamından çıkarmış durumda. Bunlardan bir tanesi Lösemi bir tanesi MS hastalığı... Daha sonra CİMER'e çok fazla şikayet gelince tekrar ödeme kapsamına alındı. Ancak bunlar yetmiyor çok sayıda nadir hastalık var, yapılan araştırmalar 4 binin üzerinde nadir hastalık olduğunu ortaya koymakta. Sağlık politikalarımız ne yazık ki çok az sayıda. 'Ödemesek de olur, zaten çok az kişi var' diyerek tam bir geçiştirme politikası içerisinde.

"SAĞLIK HAKKINI HERKESE ANLATMAMIZ GEREKİYOR"

Sağlık hakkını herkese anlatmamız gerekiyor. Çünkü insanlar hastanelere gidip 'Benim bir hastalığım var' diyerek şifa arıyorlar ancak kendileri için yazılan sağlık kurulu raporları ve reçetelerin devamında ne yapacaklarını bilmiyorlar."