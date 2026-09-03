Sharpeville Katliamı mağdurlarından Güney Afrika hükümetine tazminat davası - Son Dakika
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Sharpeville Katliamı mağdurlarından Güney Afrika hükümetine tazminat davası

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Güney Afrika'da 1960'taki Sharpeville Katliamı'ndan sağ kurtulanlar ve kurban yakınları, hükümete karşı Gauteng Yüksek Mahkemesi'nde toplu tazminat davası açtı. Davacılar, mağdurların başvurusunu engelleyen 1961 tarihli Muafiyet Yasası'nın anayasaya aykırı ilan edilmesini ve hükümetin tazminat ödemesini talep ediyor.

CAPE Güney Afrika'da apartheid rejiminin en kanlı olaylarından biri olan 1960 tarihli "Sharpeville Katliamı"nın hayatta kalanları ve kurban yakınları hükümete karşı toplu dava açtı.

Güney Afrika basınında yer alan haberlere göre, "Sharpeville Katliamı"ndan kurtulanlar ile yaşamını yitirenlerin yakınları, Gauteng Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu.

Hükümete karşı dava açan davacılar, mağdurların hukuki yollara başvurmasını engelleyen 1961 tarihli Muafiyet Yasası'nın anayasaya aykırı olduğunun ilan edilmesini ve hükümetin mağdurlara tazminat ödemesini talep etti.

Dava, İnsan Hakları için Avukatlar (LHR) tarafından, İngiltere merkezli Leigh Day hukuk firmasının desteğiyle yürütülüyor.

Başvuruda katliamdan sağ kurtulan bir kişi ile katliamda babalarını kaybeden iki kişi, daha geniş mağdur grubunu temsilen davacı olarak yer alıyor.

Sharpeville Katliamı'ndan hayatta kalan 70'ten fazla mağdur ve kurban yakını da davaya destek veriyor.

Davacıların avukatları, apartheid yönetiminin 1961'de çıkardığı Muafiyet Yasası'nın polis ve devlet görevlilerini hukuki sorumluluktan koruduğunu ve mağdurların tazminat taleplerinin önünü kestiğini belirtiyor.

Başvuruda, halen yürürlükte bulunan yasanın mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle anayasaya aykırı ilan edilmesi talep ediliyor.

Sharpeville Katliamı

Güney Afrika'da apartheid polisi, 21 Mart 1960'ta Johannesburg'un güneyindeki Sharpeville'de siyahların taşımak zorunda olduğu geçiş belgelerini protesto eden silahsız kalabalığa ateş açmıştı.

Apartheid dönemi polis kayıtlarına göre saldırıda 69 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı.

Katliam, apartheid karşıtı mücadelenin dönüm noktalarından biri olurken, 21 Mart Güney Afrika'da "İnsan Hakları Günü" adıyla resmi tatil olarak anılıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güney Afrika, Gauteng, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sharpeville Katliamı mağdurlarından Güney Afrika hükümetine tazminat davası - Son Dakika

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