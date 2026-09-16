Sheeran turnesinde Macklemore'a destek için sanatçılar çekildi, biletler iptal ediliyor - Son Dakika
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Sheeran turnesinde Macklemore'a destek için sanatçılar çekildi, biletler iptal ediliyor

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İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın Kuzey ve Güney Amerika turnesinde sahne alacak Aaron Rowe, Beoga, Finneas ve Lukas Graham, Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle programdan çıkarılan Macklemore'a destek amacıyla turneye katılmayacaklarını duyurdu.

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinde sahne alması planlanan sanatçılar, Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle programdan çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore'a destek amacıyla Sheeran'ın turnesinden çekildi.

Sheeran'ın Kuzey ve Güney Amerika'daki turnesinde sahne alması planlanan İrlandalı sanatçı Aaron Rowe ve müzik grubu Beoga, ABD'li şarkıcı Finneas ve Danimarkalı grup Lukas Graham, sosyal medya hesaplarından turnenin kalan bölümünde yer almayacaklarını duyurdu.

Kararlar, Macklemore'un turne kapsamında sahnede Filistin'e destek açıklamalarında bulunması nedeniyle programdan çıkarılması üzerine alındı.

Şarkıcı Finneas açıklamasında, "Ezilenler için seslerini yükselten sanatçılar susturulmamalı. Filistin halkının yanındayım." ifadelerini kullandı.

Beoga grubu da ülkesinin tarihine atıfta bulunarak "Biz sömürgeciliğin ne olduğunu iyi bilen İrlandalılarız. 'Filistin için İrlandalı Sanatçılar' hareketinin kurucu üyeleri olarak adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

İrlandalı sanatçı Rowe da Macklemore'a desteğini göstererek "Milyarderlerin sahip oldukları gücü, İsrail'in soykırımına karşı çıkan ve çocukların vahşice öldürülmesine dikkati çeken haklı sesleri susturmak için kullanmasına sessiz kalamam." ifadelerini kullandı.

Lukas Graham da sanatçıların savaşlar, öldürülen siviller ve yaşama hakkı elinden alınan çocuklar hakkında özgürce konuşabilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Sheeran'ın konserlerine gitmeyi planlayan yüzlerce kişi de sosyal medya paylaşımlarında Macklemore'a destek amacıyla biletlerini iptal edeceklerini ve konserlere katılmayacaklarını duyurdu.

Sheeran, kararın organizatörler tarafından alındığını söyledi

Sheeran ise Macklemore'un turneden çıkarılmasının kendi kararı olmadığını, kararın turne organizatörleri tarafından alındığını belirtti.

Siyasi konuları kendi platformunda tartışmamayı tercih ettiğini ifade eden Sheeran, Gazze'deki soykırıma ilişkin kamuoyu önünde bir tartışmanın içine çekilmek istemediğini kaydetti.

Macklemore'un programdan çıkarılması için baskı yaptığını doğrulayan isimlerden biri de ABD'li milyarder Robert Kraft oldu.

Yahudi ve İsrail yanlısı çeşitli kuruluşlara finansal destek sağlayan Kraft, sahibi olduğu Gillette Stadyumu'nda Macklemore'un sahne almasına karşı çıktığını belirterek sanatçının son dönemdeki performanslarında "antisemitik söylemlerde" bulunduğunu öne sürdü.

Macklemore Filistin'e desteğini birçok kez dile getirmişti

Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirmişti.

Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.

Kaynak: AA

Kuzey Ve Güney, Güney Amerika, İnsan Hakları, Dış Politika, Ed Sheeran, Filistin, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sheeran turnesinde Macklemore'a destek için sanatçılar çekildi, biletler iptal ediliyor - Son Dakika

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