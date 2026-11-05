Sheinbaum, ABD ara seçimlerinde Meksika kökenli valilik zaferlerini gurur kaynağı saydı - Son Dakika
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Sheinbaum, ABD ara seçimlerinde Meksika kökenli valilik zaferlerini gurur kaynağı saydı

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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'de Demokratların zafer ilan ettiği ara seçimlerin halkın duygularını yansıttığını düşündüğünü belirtti. Sheinbaum, California ve Texas'ta Meksika kökenli isimlerin valilik seçimlerini kazanmasının gurur ve mutluluk verdiğini belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'de Demokratların zafer ilan ettiği ara seçimlere ilişkin "Halkın duygularını yansıttığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD'de Demokratların, Cumhuriyetçiler karşısında üstünlüğüyle sonuçlanan Kongre ara seçimlerine değindi.

Sheinbaum, ülkesinin dış politikasının karşılıklı saygı ve yapıcı işbirliği doğrultusunda ilerleyeceğini vurgulayarak, "Bunun (ara seçimler) Amerikan halkının duygularını yansıttığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ABD'deki kilit eyaletlerden California'da Xavier Becerra ve Texas'ta Gina Hinojosa gibi Meksika kökenli isimlerin valilik seçimlerini kazandığına dikkati çeken Sheinbaum, "Meksika kökenli Amerikalıların zafer kazanması bize gurur ve mutluluk veriyor." diye konuştu.

Sheinbaum, bu başarıların göçmen toplumu ve iki ülke ilişkileri açısından taşıdığı sembolik ve siyasi öneme işaret ederek, her iki liderin de Meksikalılarla bağlarını koruduğunu ve diasporanın üst düzey yönetim pozisyonlarında temsil edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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