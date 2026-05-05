Sheinbaum'dan ABD'nin Suçlamalarına Tepki

05.05.2026 23:03
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'nin suçlamalarını reddetti ve ülke egemenliğini savundu.

MEKSİKO, 1 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı, aralarında bir eyalet valisinin de bulunduğu 10 Meksikalı yetkilinin ABD'ye gönderilmesini talep etmesine tepki gösterdi. Sheinbaum, yabancı güçlerin ülkenin içişlerine müdahalesini kabul etmediklerini söyledi.

Sheinbaum perşembe günkü basın toplantısında, makul bir kanıt bulunmadığına dikkat çekerek, suçlamaların siyasi amaçlı olabileceğini belirtti.

Devlet Başkanı, "Şimdiye kadar yaptığımız gibi egemenliğimizi savunacağız. Hukukun üstünlüğü kanıtlara dayanır. Hiçbir yabancı devletin ülkemize müdahale edip Meksika halkının geleceğini belirlemesine izin vermeyiz" dedi.

Sheinbaum, Meksika-ABD ilişkileri tarihinde Washington'ın ilk kez aktif görevde olan üst düzey bir yetkiliyi suçladığını ifade etti. ABD Adalet Bakanlığı, Sinaloa Eyalet Valisi Ruben Rocha'ya karşı suç iddiasında bulunmuştu.

Meksika Başsavcılığı'nın söz konusu iddialara ilişkin "paralel" bir soruşturma başlattığını söyleyen Sheinbaum, "Ben bu olaylar karşısında gerçeğin ve adaletin ve egemenliğin savunulmasının tarafındayım. Net bir kanıt yoksa, ABD Adalet Bakanlığı'nın suçlamalarının açıkça siyasi amaçlı olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kısa süre önce ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ajanlarının, federal hükümetin onayı olmaksızın Meksika topraklarında uyuşturucu ile mücadele operasyonlarına katıldıklarının ortaya çıkması, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Kaynak: Xinhua

