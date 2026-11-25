SHENZHEN, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen 2026 APEC Ekonomi Liderleri Haftası sırasında medya merkezinde görev yapan yedi AlphaBot robotu, yedi gün boyunca sorunsuz bir şekilde çalışarak Çinli ve yabancı gazetecilere hizmet verdi ve içecek servisi yaptı.

Söz konusu robotlar, Guo Yandong tarafından 2023 yılının başlarında Shenzhen'de kurulan robotik girişimi Ai² Robotics tarafından geliştirildi. İnsansı robotların gerçek yaşam koşullarında uygulamalı görevlerde kullanılmaları gerektiğine inanan Guo, bu hedef doğrultusunda şirketini üretkenlik odaklı akıllı robotlar geliştirmeye yöneltti.

AlphaBot robotları şu anda Shenzhen genelinde havalimanı hizmetleri, sanayi, kentsel yönetim ve acil müdahale gibi görevlerde kullanılıyor.

Guo'nun, robotların kişisel bilgisayarlar, cep telefonları ve akıllı araçlardan sonra dördüncü nesil akıllı terminaller haline geleceği yönündeki öngörüsü ise giderek gerçeğe dönüşüyor.