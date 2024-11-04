Shenzhou-18 Uzay Görevi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Shenzhou-18 Uzay Görevi Başarıyla Tamamlandı

Shenzhou-18, uzaydan 34,6 kg deney örneğiyle döndü; uzay malzemeleri ve yaşam bilimleri araştırılacak.

04.11.2024 14:20
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BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Shenzhou-18 uzay aracı, uzay istasyonundan Dünya'ya mikroorganizmalar, alaşım malzemeleri ve Dünya üzerinde hazırlanması zor olan nano malzemelerden oluşan 34,6 kilogramlık deney örnekleri getirdi.

Çin Bilim ve Teknoloji gazetesinde pazartesi günü yayımlanan habere göre getirilen örneklerin, uzay fiber lazerlerinin geliştirilmesini ileriye taşıması, Dünya dışı malzemelerin oluşturulmasını kolaylaştırması ve Dünya'daki yaşamın kozmosta yayılma imkanlarının araştırılmasına imkan sağlaması bekleniyor.

Shenzhou-18'in dönüş kapsülü, 6 aylık uzay istasyonu görevini tamamlayan üç Çinli astronotla pazartesi günü sabah saatlerinde Dünya'ya dönmüştü.

Uzay aracının getirdiği bilimsel deney örnekleri, aralarında uzay yaşam bilimlerinden uzay malzeme bilimi ve mikro yerçekimi ortamında yanma bilimine kadar uzanan 28 uzay projesinin bulunduğu 55 türe ayrılıyor.

Yaşam bilimleri örnekleri, metan üreten arkeler, radyasyona dirençli mikroplar ve kayalarda yaşayan mikroorganizmalardan oluşuyor. Bu örneklerin Dünya dışı ortamların potansiyel olarak yaşama uygunluğunun araştırılmasına yönelik bilimsel temel teşkil etmesi ve mikroorganizmaların dış uzaydaki zorluklara uyum sağlama yeteneklerinin değerlendirilmesine imkan sağlaması bekleniyor.

Dünya'ya getirilen örnekler arasında yüksek sıcaklığa dayanıklı alaşımlar, fiber optikler ve optik kaplamalar yer alıyor. Bu yenilikçi malzemelerin, hassas tıbbi onarımlara ve yeni nesil uzay türbin kanatlarının ve uzaya uyarlanmış fiber lazerlerin imalatına devrim niteliğinde yenilikler getirme potansiyeli bulunuyor.

Uzay aracıyla gelen ve metan yakılmasından türetilen nano parçacıkların da gelecekte Dünya dışı ortamlar için kritik parçacıklı malzemelerin sentezlenmesini kolaylaştırması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Shenzhou-18 Uzay Görevi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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