Shenzhou-23 Görevi: Uzayda Yenilikçi Deneyler
23.05.2026 12:21
Çin, Shenzhou-23'te yapay embriyolar ve yeni bataryalarla uzayda uzun süreli yaşamı araştıracak.

JİUQUAN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-23 mürettebatlı görevi sırasında "yapay embriyolar", nadir toprak alaşımları ve yeni geliştirilen bataryalar üzerinde deneyler yürütüleceğini, ayrıca uzun süreli uzay yaşamına ilişkin veriler toplanacağını açıkladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı Sözcüsü Zhang Jingbo, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında 100'ün üzerinde yeni bilim ve uygulama projesi yürütecek Shenzhou-23 mürettebatının, uzayda yaşam bilimi, malzeme bilimi, yerçekimsiz ortam sıvı fiziği, uzay tıbbı ve yeni uzay teknolojileri gibi öncü alanlara odaklanacağını söyledi.

Görev kapsamında zebra balığı embriyoları, fare embriyoları ve kök hücrelerden geliştirilen "yapay embriyolar" kullanılarak, alt düzey omurgalılardan memelilere kadar uzanan bir uzay embriyo araştırma sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Zhang, uzay malzemeleri bilimine yönelik araştırmaların ise yüksek performanslı kalıcı nadir toprak mıknatısları ve hafif yüksek entropili alaşımlar gibi ileri malzemelerin üretilmesine ve bu malzemelerin performanslarının nasıl düzenlenebileceğinin araştırılmasına odaklanacağını ifade etti.

Görev kapsamında ayrıca, insanın uzay ortamına uyum kapasitesini ve performans sınırlarını incelemek amacıyla bir astronotun bir yıl boyunca yörüngede kalacağı belirtildi. Bu süreçte uzaydaki insan bedenine ilişkin çok sistemli ve çok katmanlı biyolojik veri haritası oluşturulması hedefleniyor.

Zhang, yeni enerji depolama amacıyla geliştirilen yeni bir batarya türünün de yörüngede test edileceğini, elde edilecek sonuçların gelecekte uzay istasyonunun kabiliyetlerinin geliştirilmesinde kullanılmasının beklendiğini söyledi.

Araç dışı faaliyetler, kargo transferleri ve dış tesislerin kurulup sökülmesi gibi operasyonel görevler de üstlenecek mürettebatın, bilim eğitimi programları düzenleyeceği kaydedildi.

Shenzhou-23 insanlı uzay aracının, pazar günü Beijing saatiyle 23.08'de Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Kaynak: Xinhua

