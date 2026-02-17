Sherritt, Küba'daki Madenciliği Durduruyor - Son Dakika
Sherritt, Küba'daki Madenciliği Durduruyor

17.02.2026 22:56
Sherritt International, Küba'daki yakıt kısıtlamaları nedeniyle madencilik faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

NEW Kanadalı madencilik şirketi Sherritt International Corporation, Küba'yı etkileyen yakıt tedarik kısıtlamaları nedeniyle ülkedeki madencilik faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

Kanada merkezli şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Planlı bakım faaliyetlerinin yapılacağı gelecek hafta içinde madencilik faaliyetlerini durdurmayı ve işleme tesisini bekleme moduna almayı bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen şirket yetkilileri, Küba'nın sanayi şehri Moa'ya yapılması planlanan yakıt teslimatlarının yapılamayacağı ve yeniden başlama zamanının bilinmediği konusunda bilgilendirildiklerini aktardı.

İlgililerle aktif olarak iletişim halinde olunduğu ve girdi ham maddelerinin temini için tüm seçeneklerin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, mevcut ham madde stokunun nisan ortasına kadar yetmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklama, Küba'ya Venezuela'dan gönderilen günlük on binlerce varil petrolün ABD tarafından engellenmesi üzerine ada ülkesinde yakıt krizinin baş gösterdiği bir dönemde yapıldı.

Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump ile Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 30 Ocak'ta sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret konularında telefonda görüşmüştü.

Trump, 30 Ocak'ta, "ulusal acil durum" ilan ederek Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyan kararname imzalamıştı.

Donald Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkesine uyguladığı petrol ablukasına işaret ederek, "Geçen aralık ayından bu yana dışarıdan hiç yakıt alamadık. Bir büyük gücün, küçük bir ülkeye karşı bu denli saldırgan ve suç niteliği taşıyan bir politika benimsemesi kınanmalıdır. Bu, bizi tamamen boğmak anlamına geliyor. Direnmezsek ne yapacağız, teslim mi olacağız?" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Madencilik, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Küba

