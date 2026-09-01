Şi Cinping 10 Yıl Sonra Kahire'de: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Havalimanında Karşıladı - Son Dakika
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Şi Cinping 10 Yıl Sonra Kahire'de: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Havalimanında Karşıladı

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 10 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Çinli mevkidaşını Kahire Havalimanı'nda karşıladı. Ziyaret kapsamında 2014'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının uygulanması ve bölgesel ile uluslararası meselelerde istişareler yapılması bekleniyor. Şi, yayımladığı makalesinde iki ülke ilişkilerinin tarihinin en iyi döneminde olduğunu belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 10 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

AA muhabirinin aktardığına göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Çinli mevkidaşını Kahire Havalimanı'nda karşıladı.

Şi ve Sisi'nin, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve 2014'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının uygulanmasını ele almalarının yanı sıra ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmeleri bekleniyor.

Mısır Cumhurbaşkanlığından bugün yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında "iki ülke arasında 2014'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının uygulanmasının takip edilmesi ve ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meselelerde istişarelerde bulunulmasının" planlandığı belirtilmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi, bugün Mısır'ın resmi gazeteleri El-Ahram, El-Ahbar ve El-Cumhuriyye'de yayımlanan makalesinde, iki ülke arasındaki 70 yıllık dostluğun ardından ilişkilerin "tarihinin en iyi döneminde" olduğunu ifade etmişti.

Kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve ortak kader topluluğu inşa edilmesi çağrısında bulunan Şi, karşılıklı güvenin güçlendirilmesi, iki ülkenin temel çıkarlarının desteklenmesi ve "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında yüksek kaliteli pratik işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini belirtti.

Sisi de El-Ahram gazetesinde yayımlanan makalesinde, Kahire ve Pekin'in, silahlı çatışmaların yayılmasının hiçbir bölgesel veya uluslararası tarafın çıkarına olmadığı konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Mısır'ı en son 2016'da ziyaret etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şi Cinping 10 Yıl Sonra Kahire'de: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Havalimanında Karşıladı - Son Dakika

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