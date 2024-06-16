Şi Cinping, ABD'nin Tayvan'a saldırması için Çin'i kışkırtmaya çalışıyor iddiası - Son Dakika
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Şi Cinping, ABD'nin Tayvan'a saldırması için Çin'i kışkırtmaya çalışıyor iddiası

Financial Times'ın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin Tayvan'a saldırması için Çin'i kışkırtmaya çalıştığını belirtti. Şi, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e bu konuda bilgi verdi.

16.06.2024 14:38
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD'nin, Tayvan'a saldırması için Çin'i kışkırtmaya çalıştığını belirttiği iddia edildi.

Financial Times'ın haberinde, Şi'nin, Nisan 2023'te Çin'i ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e Washington'un, Tavyan'a saldırması için ülkesini kışkırtmaya çalıştığını söylediği kaydedildi.

Şi'nin, ülkesinin bu noktada "kandırılmayacağını" ifade ettiği ileri sürüldü.

Haberde, Çin Devlet Başkanı'nın ayrıca, ABD ile bir çatışmanın ülkesinin 2049'a kadar "büyük canlanma" hedefine zarar verebileceğini de belirttiği öne sürüldü.

Diğer yandan habere göre, ABD'li yetkililer, son dönemde Tayvan ile ilişkilerin geliştiğini ancak ABD'nin "Tek Çin" ilkesine de bağlı kaldığını aktardı.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şi Cinping, ABD'nin Tayvan'a saldırması için Çin'i kışkırtmaya çalışıyor iddiası - Son Dakika

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