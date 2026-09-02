Şi: Orta Doğu'da dış müdahaleye kapalı ortak güvenlik mimarisi kurulmalı - Son Dakika
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Şi: Orta Doğu'da dış müdahaleye kapalı ortak güvenlik mimarisi kurulmalı

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Mısır ziyaretinde Orta Doğu ülkelerinin dış müdahalelerden bağımsız, bölge içi dinamiklere dayalı yeni bir 'ortak güvenlik mimarisi' inşa etmesini desteklediğini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Orta Doğu ülkelerinin dış müdahalelerden bağımsız olarak kendi içlerinde yeni bir "ortak güvenlik mimarisi" oluşturmasını desteklediğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, Mısır'a yaptığı resmi ziyarette mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile Orta Doğu'daki durumu görüştü.

Çin lideri, Orta Doğu ülkelerinin iyi komşuluk ile dostane ilişkiler kurmasını, ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik vizyonuyla bölge için yeni bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesini desteklediklerini belirtti.

Ortak bölgesel güvenlik mimarisinin bölge içi dinamiklere dayalı olması, bölge halklarının kendi kaderinin efendisi olması gerektiğini vurgulayan Şi, dış güçlerin müdahalelerine karşı çıkma çağrısında bulundu.

Şi, bölge ülkelerinin barış ve güvenlik konusunda diyaloğu güçlendirmesi, birbiriyle son derece bağlantılı olan kriz konularında kapsamlı çözümler geliştirmesi gerektiğinin altını çizerek, Filistin sorununun hala Orta Doğu sorununun merkezinde olmayı sürdürdüğünü, bu sorunun hiçbir zaman görmezden gelinemeyeceği ve marjinalize edilemeyeceğine dikkati çekti.

"Kalıcı istikrar ve güvenlik en temelde kalkınmaya bağlı"

Orta Doğu ülkelerinin bölgesel ortak güvenliğin temelini güçlendirmesi gerektiğine işaret eden Şi, "Kalıcı istikrar ve güvenlik en temelde kalkınmaya bağlı. Çin, uluslararası gemicilik hatlarının güvenliğinin sağlanması, kalkınma işbirliğinin geliştirilmesi, bölge ülkelerinin çıkarları arasındaki yakınsamanın ve karşılıklı güvenin artırılarak çatışma kaynağı sorunların giderilmesi için tüm bölge ülkeleri ile birlikte çalışmaya hazır." ifadelerini kullandı.

Şi, bölgesel ortak güvenlik mimarisi için uluslararası koordinasyonun geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukukun Orta Doğu'daki ilişkilere temel teşkil etmesi ve uluslararası toplumun, özellikle de bölge dışı büyük güçlerin çifte standartları reddederek bölge ülkelerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Orta Doğu, Politika, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şi: Orta Doğu'da dış müdahaleye kapalı ortak güvenlik mimarisi kurulmalı - Son Dakika

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