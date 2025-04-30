Sibel Suiçmez'den Kanal İstanbul Eleştirisi

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Berkin GÜLSOY

(İSTANBUL) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Kanal İstanbul, bu ülkeye yapılacak en önemli ihanetlerinden biridir. O yüzden karşıyız, karşı olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP'nin İstanbul Başakşehir'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, seçimlerden önce ya Kanal ya İstanbul demişti. Aynı noktadayız. Kanal İstanbul, bu ülkeye yapılacak en önemli ihanetlerinden biridir. O yüzden karşıyız, karşı olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.