Siber Casusluk Operasyonu: Avukatlara Özel Yazılımla Kişisel Verilere Erişim - Son Dakika
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Siber Casusluk Operasyonu: Avukatlara Özel Yazılımla Kişisel Verilere Erişim

Siber Casusluk Operasyonu: Avukatlara Özel Yazılımla Kişisel Verilere Erişim

MİT koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, avukatlar için geliştirilen yazılım aracılığıyla kişisel verilere hukuka aykırı erişim sağlandığı tespit edilerek 5 şüpheli tutuklandı.

27.01.2025 12:17  Güncelleme: 12:19
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MİT koordinesinde düzenlenen siber casusluk operasyonunda, avukatlar için özel olarak geliştirilen yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi. Gözaltına alınan yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de dahil 5 şüpheli, tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, avukatlara özel olarak geliştirilen 'Avatar' veya 'Adalet' adıyla bilinen bir yazılımın yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve bu yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi.

Yazılımın, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ile entegre bir şekilde çalıştığı yönünde yanıltıcı beyanlarla satıldığı ve bu sayede geniş bir kullanıcı ağına ulaştığı ortaya çıktı.

MİT'in sağladığı istihbarat sonucu İstanbul ve İzmir'de Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi iş birliğinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Ulusal siber güvenliğin sağlanması ve stratejik verilerin korunması ve vatandaşların kişisel verilerinin korunmasına yönelik düzenlenen operasyonda yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de dahil 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DETAYLI İNCELEME DEVAM EDİYOR

Operasyon kapsamında, hangi avukatların bu yazılımı kullandığına ilişkin detaylı incelemeler devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun da (MASAK) dahil edildiği soruşturma kapsamında, finansal bağlantılar da incelenmeye başlandı. Bu şekilde hukuka aykırı faaliyetlerin ekonomik boyutlarının ortaya çıkarılması ve suç gelirlerinin tespit edilerek engellenmesi hedefleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Siber Casusluk Operasyonu: Avukatlara Özel Yazılımla Kişisel Verilere Erişim - Son Dakika

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