Sıcak Hava Tır Şoförlerini Zorluyor

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük taşıyan tır şoförleri de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havadan olumsuz etkileniyor.

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan sıcak hava, Silopi'de de yoğun hissediliyor.

Türkiye'de 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı ilçede, bugün sıcaklığın 49 derece olması bekleniyor.

Farklı illerden tırlarına yükledikleri ürünlerin Irak'a naklini gerçekleştirmek için Habur Sınır Kapısı'na gelen şoförler, geçiş işlemleri için sıra bekliyor.

Bu süreçte araçlarını parka çeken sürücüler, kavurucu sıcaktan etkileniyor.

Araçların klimalarını uzun süre çalıştıramayan sürücüler, sıcaktan korunmak için tırların ya da ağaçların gölgesine sığınıyor.

Bazı sürücüler de başlarına su dökerek ya da ıslattıkları havluyu sararak serinlemeye çalışıyor.

Tır şoförlerinden Yusuf Öden, AA muhabirine, yüksek sıcaklıklardan etkilendiklerini söyledi.

Sıcak hava nedeniyle çok fazla su tüketmek zorunda kaldıklarını ifade eden Öden, içtikleri suyun soğuk kalması için temin ettikleri buzu termoslarına attıklarını belirtti.

Buldukları her gölgeye sığındıklarını anlatan Öden, "Serinlemek için genelde ıslak havlu kullanıyoruz. Suyla ıslattığımız havluyu kafamıza sarıyoruz, bu şekilde serinliyoruz. Aracımızın içini camlara perde çekerek biraz serin tutmaya çalışıyoruz. Araçlarımızda klima var ama etki etmiyor. Vantilatör var ama o da sıcak hava üflüyor." dedi.

Arif Çiçek de serinlemek için zaman zaman başlarına su döktüklerini belirtti.

Çiçek, şunları söyledi:

"Aşırı bir sıcaklık var, dayanılacak gibi değil. Arabaların klimaları pek fazla devreye giremiyor. Bu nedenle serinlemek için ya ağaçların gölgesine geçiyoruz ya da Silopi ilçe merkezine gidiyoruz."

Ahmet Yaman da gölge alanlarda serinlemeye çalıştıklarını anlatarak, "Araçların klimasını en fazla bir saat çalıştırabiliyoruz çok fazla çalıştırdığımız zaman akü bitiyor, bu nedenle fazla çalıştıramıyoruz." diye konuştu.

Fuat Çapan ise havanın çok sıcak olduğunu bu nedenle yemek yemekte bile zorlandıklarını belirtti.