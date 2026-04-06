Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! İşte kar yağışı beklenen illerimiz
Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! İşte kar yağışı beklenen illerimiz

06.04.2026 11:07
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıkların 10-15 derece düşmesi beklenirken, birçok bölgede sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak, iç ve doğu kesimlerde kar yağışı ve zirai don riski görülecek; sistemin hafta sonuna doğru etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Nisan ortasında Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava sistemiyle birlikte sıcaklıkların 10-15 derece birden düşeceğini açıklarken, yüksek kesimlerde kar, tarım alanlarında don ve kıyılarda kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Bahar havasının etkisini gösterdiği Türkiye’de bu hafta sert bir hava değişimi yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) değerlendirmesine göre, Balkanlar üzerinden ilerleyen alçak basınç sistemi, ülke genelinde sıcaklıkları kısa sürede önemli ölçüde düşürecek. Haftanın ilk günlerinde Marmara ve Ege’de 20 derece civarında seyreden sıcaklıkların, hafta ortasından itibaren belirgin şekilde gerilemesi bekleniyor.

KUZEYBATIDA TEK HANELİ SICAKLIKLAR

İstanbul başta olmak üzere kuzeybatı illerinde hissedilen sıcaklıkların tek haneli değerlere düşeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde etkili olan sisin yerini ise şiddetli rüzgar ve sağanak yağış alacak.

AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU’DA SAĞANAK ALARMI

Yağışlı sistemin en yoğun etkisini Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde göstermesi bekleniyor. Muğla, Antalya ve Mersin çevrelerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışların iç kesimlere doğru yayılacağı öngörülüyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu’nun kesişim noktalarında ise yağışların yer yer kuvvetli olacağı, bu durumun sel ve su baskını riskini artırabileceği ifade ediliyor.

İÇ VE DOĞU ANADOLU’DA KIŞ ŞARTLARI GERİ DÖNÜYOR

Perşembe gününden itibaren iç ve doğu bölgelerde kış koşulları yeniden etkisini gösterecek. Ankara’da gece sıcaklıklarının sıfır dereceye kadar düşmesi beklenirken, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Anadolu genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Gece sıcaklıklarının eksi 7 dereceye kadar düşebileceği bölgelerde, çiçek açmış meyve bahçeleri için zirai don riski oluştuğu belirtiliyor.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da 20 dereceye yaklaşan bahar havası yerini tek haneli sıcaklıklara bırakacak, kuvvetli rüzgar ve aralıklı sağanak yağış etkili olacak. Ankara’da ise kış koşulları yeniden hissedilecek; gece sıcaklıkları sıfır dereceye kadar düşecek ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. İzmir’de sıcaklık düşüşü daha sınırlı olacak ancak gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

Meteoroloji verilerine göre Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari başta olmak üzere Doğu Anadolu’da kuvvetli kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu’da ise Sivas, Kayseri, Yozgat ve Çankırı hattında kar geçişleri görülebilecek. Ayrıca Marmara ve Karadeniz’in yüksek kesimlerinde, Bolu Kartalkaya, Kocaeli Kartepe ve Bursa Uludağ’da kar yağışı etkili olacak. Yüksek geçitlerde ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.

BAHAR HAVASI HAFTA SONU GERİ DÖNECEK

Soğuk hava dalgasının hafta sonuna doğru etkisini kaybetmesi ve sıcaklıkların kademeli olarak mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. 15 Nisan sonrasında özellikle batı bölgelerde sıcaklıkların yeniden 16-20 derece bandına çıkacağı tahmin ediliyor. Ancak iç ve doğu kesimlerde gece ayazlarının bir süre daha devam edeceği, kalıcı bahar sıcaklıklarının ise nisan ayının son haftasında hissedileceği ifade ediliyor.

YAĞIŞLAR 4 GÜN SÜRECEK

Çarşamba günü Marmara’dan giriş yapması beklenen yağışlı sistemin, perşembe ve cuma günleri iç ve doğu kesimlere yayılarak etkisini artıracağı bildirildi. Hafta sonuna kadar aralıklarla sürecek yağışların, cumartesi akşam saatlerinden itibaren batıdan başlayarak etkisini kaybetmesi ve pazar günü yurdu terk etmesi bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Çok konuşan bi deprembilimci vardı görür müydü üşümez miydi neydi. Neden gözükmüyorlar? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
