Sichuan'da Balık Salımı Projesi

CHENGDU, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Sichuan eyaletindeki Changbo Hidroelektrik Santrali'ne balık salımı gerçekleştirildi, 5 Haziran 2026.

Çin, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından ekolojik restorasyonun giderek daha fazla önem kazandığı, hidroelektrik enerji kaynakları bakımından zengin Yangtze Nehri'nin yukarı havzalarında balık koruma ve nehir bağlantısını güçlendirmeye yönelik projeleri genişletiyor.

Son dönemde hayata geçirilen önlemler arasında, son 16 yılda Yalong Nehri'ne 30 milyondan fazla balığın salınması, bu yıl Jinsha Nehri'ne salınan yavru balıkların tamamen izlenebilir şekilde işaretlenmesi, Xiangjiaba hidroelektrik santralinin akış yönüne nadir görülen Yangtze mersin balıklarının salınması ve Dadu Nehri havzasında 200 kilometreden fazla nehir bölümünü birbirine bağlayan bir balık geçidi ağının faaliyete geçirilmesi yer alıyor. (Fotoğraf: Xinhua)