Şiddet Gören Kadınlar İçin Hukuki Öneriler

06.03.2026 09:44
Av. Burak Temizer, şiddet gören kadınlara hukuki hakları ve tedbirleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Tuçe GÖLCÜ ARMUTLU-Şevval CİNDİR/İSTANBUL, - ŞİDDET gören kadınların 'düzelir' veya 'bir anlık öfkeydi' düşüncesiyle şikayet etmekten vazgeçmemesi gerektiğini söyleyen Av. Burak Temizer, "Şiddetin küçüğü büyüğü olmaz. Şiddetin bir, iki, üç şeklinde sayısı da olmaz. Bir kere şiddet gösteren her zaman gösterir. Şiddet gören kadınlar mutlaka en yakın karakola gidip 6284 sayılı kanun kapsamında uzaklaştırma kararı talep etmeli. Uzaklaştırma kararı ihlal edildiğinde ise doğrudan Aile Mahkemesi'ne bildirilmeli ve gerekirse elektronik kelepçe talep edilmeli. Çünkü uzaklaştırma kararını çiğneyenler tazyik hapsiyle cezalandırılır. Hukukun caydırıcı gücü tazyik hapsidir" dedi.

Şiddet gören kadınlara hukuki açıdan önerilerde bulunan Av. Burak Temizer, "Kadın derneklerinin verilerine göre 2025 yılında 294 kadın cinayeti işlendi, 297 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'de kadınların çoğu hukuki haklarını bilmiyor. Bu konuda esasen kamu spotu niteliğinde bilgilendirme çalışmaları yapılmalı. Zira kadın bilgilendikçe hukuki haklarını da en doğru şekilde kullanmaya başlayacaktır. Bu da şüphesiz gün sonunda şiddet ve şiddet oranlarını azaltacaktır. Zira kanunun ve yargının caydırıcı gücü hissedilmeden şiddet mağdurları rahat edemiyor" ifadelerini kullandı.

'UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL EDEN KİŞİYİ AİLE MAHKEMESİ'NİN DEĞİŞİK İŞ DOSYASINA BİLDİRİN'

Uzaklaştırma kararı ihlal edildiğinde kadınların bu ihlali nereye bildireceğini de çoğu kez bilmediğini söyleyen Av. Temizer, "Evet bir ihlal oldu, erkek hala kadının etrafında dolaşmaya devam ediyor veya mesaj atıyor, yakınlarına ulaşıyor; yani onu psikolojik olarak taciz ediyor. Peki burada kadın ne yapmalı? En yakın karakola gidip şikayetçi mi olmalı, ihlali kime bildirmeli? Aslında en kolay yöntem şudur; İhlali, uzaklaştırma kararının verildiği Aile Mahkemesi'nin değişik iş dosyasına bildirmek lazım, en hızlısı budur. Örneğin, uzaklaştırma kararını aldınız. Tebliğ için karakol davet etti. Hem kadın hem erkek ayrı günlerde çağrıldı ve uzaklaştırma kararı onlara tebliğ edildi. İşte o kararın sol üst köşesinde bir dosya numarası yazar ve aynı zamanda 1. veya 2. Aile Mahkemesi yazar. İşte o Aile Mahkemesi dosyası artık sizin uzaklaştırma kararı aldığınız dosya. İhlali de oraya bildireceksiniz. Bu, en hızlı yöntem" diye konuştu.

'KADES BÜTÜN KADINLARIN CEP TELEFONUNDA BULUNMALI'

Av. Temizer, "Peki ihlali nasıl ispatlayacağız? Sözlü oluyor mu? 'İhlal etti' demek yeterli mi? Maalesef değil. İşte burada mutlaka fotoğraf, video, mesaj kayıtları, görsel; en son noktada artık tanık beyanlarını yazılı olarak alıp en azından 'ihlal etti' şeklinde dosyaya bir dilekçe sunuyoruz. Yani demem o ki ihlali ispatlamak da zor. KADES gibi uygulamalar var. Bu, kadınların mutlaka ve mutlaka telefonlarında bulundurması gereken bir program. Bakın böyle bir şeyden şüphelenin veya şüphelenmeyin, risk altında olun veya olmayın; bu program bir dakikada telefonunuza iniyor. KADES bütün kadınların cep telefonunda bulunmalı" ifadelerini kullandı.

'MAHKEMEDE ELEKTRONİK KELEPÇE TALEP EDİN'

Av. Temizer, "Sizi rahatsız eden kişi için elektronik kelepçe de talep edin. Benim uygulamada gördüğüm kadarıyla yarı yarıya talepler reddediliyor. Talep etmekten geri durmayın. Rahatsız eden, taciz eden, psikolojik baskıda bulunan kişiyi mağdur kadından uzak tutmak için tırnak içinde 'tampon bölgeye' girememesi için elektronik kelepçe takılıyor. Elektronik kelepçe veri izleme merkezinde 24 saat izleniyor. Diyelim ki erkek elektronik kelepçeyi kırmaya çalışıyor veya bilerek şarj etmedi. Hemen veri izleme merkezinden kendisine ulaşılıyor ve şahıs öncelikle uyarılıyor. Yine de uyarıya rağmen eğer şahıs plastik kelepçeyi yanında bulundurmuyor, şarjını tamamlamıyor, yani bir şekilde kendisini gizlemeye çalışıyorsa; işte o zaman tazyik hapsi dediğimiz, 3 günden 10 güne kadar ilk aşamada zorlayıcı hapis ile cezaevine alınır. Bu illa elektronik kelepçede de değil; kelepçe takılmaksızın bile eğer bir uzaklaştırma kararı varsa, yine aynı şekilde ihlal halinde tazyik hapsiyle birlikte erkek zorlayıcı hapis ile cezaevine alınır" diye konuştu.

'ÖNLEYİCİ TEDBİRLE ŞİDDETİ UZAKLAŞTIRIN'

Rahatsız edilen, şiddet gören ve tehdit edilen her kadının 6284 sayılı kanundan yararlanması gerektiğini söyleyen Av. Temizer, "6284 sayılı kanuna başvurmak için illaki resmi nikahlı olarak karı koca olmak da şart değil. Sevgili olabilirsiniz, hatta imam nikahlı olabilirsiniz. Bunları geçiyorum, gönül ilişkisi olmasa bile örneğim iş veya okul arkadaşınız tarafından size karşı yönelen bir şiddet veya şiddet ihtimali varsa 6284 sayılı kanuna başvurabilir, bu şiddet uygulayan kişinin sizden uzak durmasını isteyebilirsiniz. Yine ihlal olursa, ihlali kararı veren mahkemeye bildirebilirsiniz, bu defa şiddet gösteren kişi 3 günden başlamak suretiyle 10 güne kadar tazyik hapsi, önleyici hapis dediğimiz karar ile cezaevine alınır. İlla şiddet gösteren kişinin erkek olmasına da gerek yok. Buna akran zorbalığı da dahil. Kadının kadına gösterdiği şiddet de oluyor, bizim böyle çok dosyamız var. Kadınların kadınları zorbaladığı olaylar da görüyoruz. İşte 6284 sayılı kanuna burada da başvurabilirsiniz. Yani kadın uzaklaştırılamaz diye bir şey de yok, eğer şiddeti gösteren kişi kadına karşı kadınsa bu kanuna orada da başvururuz. Buradaki amaç şu; önleyici tedbirle şiddeti uzaklaştırmak" dedi.

'UZAKLAŞTIRMA KARARINI DEFALARCA İHLAL EDENLERİN HAPİS SÜRESİ ARTAR'

Av. Burak Temizer, şunları söyledi:

"Bir erkek uzaklaştırma kararını ihlal ederse, bu ihlal dosyaya bildirildikten sonra artık uzaklaştırma kararını veren mahkeme ihlalden kaynaklı olarak yeni bir karar tesis eder. Bu nedir? Hapis. Evet, 3 günden başlayıp 10 güne kadar ilk ihlalde kişi cezaevine alınır. Yani bildiğiniz anlamda kişi cezaevine girer. Ardından kişi serbest kalır. Diyelim ki yeniden ihlalde bulundu o zaman artık hapis süresi artar. Bu sefer kişi daha fazla süreyle cezaevine alınır. İşte burada artık bir süre sonra zaten emin olun şiddet gösteren kişi cayacaktır. Bakın, özgürlük paha biçilemez; o cezaevi ortamına gire çıka o takıntılı adamın takıntısı zamanla azalarak bitecektir. Bunu ben uygulamada gördüğüm için söylüyorum. İşte burada hukukun caydırıcı gücü tazyik hapsidir."

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

