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Şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle ağaçla kökünden söküldü, vinç böyle devrildi

ADANA - Adana'da şiddetli yağmur nedeniyle ağaçlar kökünden sökülürken, bir inşatta vinç devrildi.

Akşam üzeri aniden başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Aşarı yağmur ve rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü. Park halindeki araçların üzerin devrildi. Maddi hasar meydana geldi. Bir inşaatta ise vinç devrildi. Şans eseri altında kalan olmadı. Kısa süren yağmur ve rüzgar bir anda özellikle merkez Çukurova ilçesinde ortalığı savaş alanına çevirdi. Kökünden sökülen bazı ağaçlar yollarda sürüklendi.