Sidney'de 98 Kanguru Ölümü: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Sidney'de 98 Kanguru Ölümü: Şüpheli Tutuklandı

Sidney'in kuzeyinde 98 kanguru ölü bulundu. Bir adam, hayvanlara şiddet suçlamasıyla tutuklandı.

23.12.2024 13:16
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SİDNEY, 23 Aralık (Xinhua) -- Avustralya'nın en büyük kentlerinden Sidney'in kuzeyinde 98 kangurunun ölü bulunmasıyla ilgili olarak Avustralyalı bir adam, hayvanlara yönelik şiddet suçlamasıyla tutuklandı.

Kangurular 8 Ekim'de ülkenin doğu kıyısındaki Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sidney'in yaklaşık 140 kilometre kuzeyindeki Singleton kasabasında federal arazide polis tarafından bulunmuştu. Olay yerinde mühimmat ve iki fişek de ele geçirilmişti.

Yeni Güney Galler polis yetkilileri yaptıkları açıklamada soruşturmanın ardından 43 yaşındaki bir adama olayla ilgili altı ayrı suç yöneltildiğini duyurdu. Şüpheli cuma günü Singleton'ın 70 km doğusundaki Williamtown'da bir eve yapılan baskında gözaltına alındı.

Baskında yapılan arama sırasında üç ateşli silah ele geçirilirken, bölgedeki bir başka evde de çok sayıda ateşli silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan adam, hayvanlara ağır ceza gerektiren şiddet eyleminde bulunmak, koruma altındaki hayvanlara zarar vermek, ateşli silahlarla ilgili suç işlemek ve kamu arazisine izinsiz girmekle suçlanıyor.

Kangurular, Avustralya'daki tüm eyalet ve bölgelerde koruma altında.

Yeni Güney Galler'de koruma altındaki bir hayvana zarar vermekten suçlu bulunan herkes, her suç için en fazla iki yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: Xinhua

Hayvan Hakları, Avustralya, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sidney'de 98 Kanguru Ölümü: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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