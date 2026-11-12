Sidney'de trenden düşen çocuk ağır yaralandı, Harbour Köprüsü'nde ekipler çalışıyor

Sidney'de trenden düşen çocuk ağır yaralandı, Harbour Köprüsü'nde ekipler çalışıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avustralya'nın Sidney kentinde 12 Kasım 2026 perşembe sabahı Harbour Köprüsü'nde trenden düşen bir çocuk ağır yaralandı. Olayın ardından kaza mahallinde polis ve itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.
SİDNEY, 12 Kasım (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinde kaza mahalinde çalışma yürüten polis ve itfaiye ekipleri, 12 Kasım 2026.
Avustralya'nın Sidney kentindeki Harbour Köprüsü'nde perşembe sabahı trenden düşen bir çocuk ağır yaralandı. (Fotoğraf: Gong Bing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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