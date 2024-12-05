Sierra Leone Ebola'ya Karşı Aşılama Başlattı - Son Dakika
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Sierra Leone Ebola'ya Karşı Aşılama Başlattı

Sierra Leone, Ebola salgınına karşı 20 bin sağlık çalışanını aşılamayı hedefliyor.

05.12.2024 21:46
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Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone, 10 yıl önce binlerce kişinin ölümüne sebep olan Ebola salgınına karşı aşılama kampanyası başlattı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülke çapında başlatılan aşı kampanyası Sierra Leone hükümetince, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ortaklığıyla yürütülüyor.

Sağlık Bakanı Dr. Austin Demby yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında öncelikle ülke genelindeki 20 bin sağlık çalışanın aşılanmasının hedefleneceğini belirtti.

Demby, aşılama kampanyasının, halkın güvenliğine ve daha sağlıklı bir Sierra Leone'ye yapılan bir yatırım olduğunu söyledi.

GAVI İcra Kurulu Başkanı Dr. Sania Nishtar da açıklamasında, aşılara zamanında ve eşit şekilde erişimi için GAVI'nın verdiği desteğin hayat kurtarmaya ve toplumları korumaya yardımcı olmasından "inanılmaz derecede gurur duyduğunu" kaydederek, "Aşılamanın, 2014 salgınından en çok etkilenen ülkede başlaması, bu tarihi dönüm noktasını daha da anlamlı kılıyor." dedi.

Ebola virüsü

İlk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında yaşanan salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sierra Leone Ebola'ya Karşı Aşılama Başlattı - Son Dakika

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