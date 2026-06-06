Sıfır Atık Festivali Yoğun İlgiyle Devam Ediyor - Son Dakika
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Sıfır Atık Festivali Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Sıfır Atık Festivali Yoğun İlgiyle Devam Ediyor
06.06.2026 15:29
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Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalde çevre bilincine yönelik etkinlikler yapılıyor.

Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, üçüncü gününde de yoğun ilgi görüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının işbirliğiyle hayata geçirilen festival kapsamında farkındalık etkinlikleri yapılıyor.

Eğlenceli anlara sahne olan festivalde çocuklar ve gençler için geri dönüşüm materyalinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar, kağıt dönüşümüne yönelik etkinlikler ve interaktif eğitim programları da yer alıyor.

Ziyaretçilerden Meral Kanpolat, torunuyla birlikte çiçek ekimi, ahşap boyama, ebru yapım ve geri dönüşüm malzemelerinden anahtarlık yapımı gibi farklı etkinliklere katılarak verimli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Zeynep Oruç, atık olan her şeyin farklı alanlarda nasıl kullanıldığını deneyimlediklerini, festivalin hem çocuklar hem de yetişkinler için çok faydalı bir yer olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığının etkinlik alanında kardeşleriyle eğitim atölyesine katılan Eymen Hüseyin Deveci ise "Festival alanında bir sürü etkinliğe katıldık ve hepsi çok eğlenceliydi. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Buradaki bütün etkinlikler ücretsiz ve istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Aynı zamanda yarışmalara da katıldık. Geri dönüşümle alakalı etkinliklere de katılarak yeni şeyler öğrendik." dedi.

Ailesiyle festival alanına gelen Beren Tangüner de festivali çok beğendiğini ve kardeşiyle birlikte şişe boyama etkinliğine katıldığını dile getirdi.

Festival alanında çöpe atılacak herhangi bir ürünün güzel bir şekilde nasıl değerlendirilebileceğini gördüklerini belirten Derya Özdemircioğlu, yemek atıklarıyla ilgili etkinliğe katıldıklarını aktardı.

Özdemircioğlu, "Sebze kabuklarıyla sebze suyu yapılabileceğini, çorbalara eklenebileceğini, patates kabuklarıyla yemeklerin üzerine süs yapılabileceğini öğrendik. Cam kırıklarıyla boyama yapılıp mozaik şeklinde eserlere çevrilebileceğini gördük." diye konuştu.

Arkadaşıyla beraber 3 gündür festivale geldiklerini belirten Alev Özkan da "Festivaldeki detaylar çok güzel. Dün sosyal dönüşüm alanında ahşap ve cam boyama, bez çanta baskısı gibi etkinliklere katıldık. Çok fazla etkinlik var ve yetişemiyoruz. 'Sıfır Mutfak' alanında bizim atık olarak gördüğümüz, bazı insanların ise direkt çöp olarak gördüğü bütün malzemeleri yemekte kullanabileceğimizi gördük." ifadelerini kullandı.

Özkan, festival alanında sebze kabuğundan, kahve telvesine kadar bütün atıkların değerlendirilmesinin önemini öğrendiklerini, sıfır atık anlayışını desteklediğini ve festivalin çocuklara farkındalık kazandırmak için etkili bir alan olduğunu kaydetti.

Yusuf Gökay Küçük ve kardeşi Yiğit Göker Küçük, çevre bilinciyle ilgili etkinliklerin eğlendirirken öğrettiğini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sıfır Atık Festivali Yoğun İlgiyle Devam Ediyor - Son Dakika

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