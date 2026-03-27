Sıfır Atık Günü Paneli

27.03.2026 16:44
Türkiye AB Daimi Temsilciliği, 30 Mart Sıfır Atık Günü kapsamında gıda israfını tartıştı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleri kapsamında panel düzenledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliğinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararının oy birliğiyle kabulüyle ilan edilen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"nün yıl dönümü kapsamında panel düzenlendi.

Bu yıl "Gıda İsrafı" temasıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesindeki panelin başında, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın video mesajı yayımlandı.

Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, atık krizinin iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olmak üzere üçlü gezegensel krizin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

"Sıfır atık sadece bir slogan değil, bir eylem çerçevesidir." diyen Balkan, bu yılki temanın gıda israfı olduğunu vurguladı."

Balkan, "Her yıl yaklaşık 1 milyar ton gıda israf ediliyor. Bu, tüketicilere sunulan toplam gıdanın neredeyse beşte birine denk geliyor." diye konuştu.

Konuşmasında gıda israfı ile açlık arasındaki çelişkiye de değinen Balkan, "Atığın azaltılması ve gıda güvenliğinin sağlanması sosyoekonomik ve ahlaki bir zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Balkan, Türkiye'nin COP 31 başkanlığı sürecinde sıfır atık yaklaşımının öncelikler arasında yer alacağını belirterek, iklim ve atık sorunlarının çözümü için toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Çevre Müşaviri Elif Gökçe Öz'ün moderatörlüğündeki panele, AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü (DG SANTE) Direktörü Klaus Berend, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Brüksel Ofisi Başkanı Veronika Hunt Safrankova ve Zero Waste Europe (Sıfır Atık Avrupa) İcra Direktörü Esra Tat konuşmacı olarak katıldı.

"(AB'de gıda israfında) Son yıllarda gerçek bir azalma görmüyoruz"

Berend, AB'de gıda israfını azaltmaya yönelik çabalara rağmen son yıllarda kayda değer bir düşüş sağlanamadığını ve bu nedenle mevzuatın güçlendirildiğini belirtti.

Gıda israfını azaltma çalışmalarının gıda güvenliği ve halk sağlığı pahasına yürütülemeyeceğini vurgulayan Berend, bağışlar dahil tüm süreçlerde hijyen ve güvenlik kurallarının uygulanmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

2021'de yapılan düzenlemelerle belirli koşullar altında perakendecilere bağış amacıyla et dondurma esnekliği tanındığını aktaran Berend, yaklaşımın gıda israfını önlerken tüketici güvenliğini tam olarak korumayı hedeflediğini söyledi.

UNEP Brüksel Ofisi Başkanı Safrankova da gıda kaybı ve israfının küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 8 ila 10'unu oluşturduğunu ve üretimden tüketime kadar tüm tedarik zinciri boyunca gerçekleştiğini belirtti.

Safrankova, dünyadaki tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 28'inin tüketilmeyen gıdalar için kullanıldığını, her yıl yaklaşık 1 milyar ton gıdanın israf edildiğini ve toplam atığın yüzde 60'ının hane halkı kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Gıda israfının yalnızca çevresel değil aynı zamanda gıda sistemi kaynaklı bir sorun olduğuna dikkati çeken Safrankova, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi, etiketleme konusunda farkındalığın artırılması ve tedarik zincirinde iyileştirmeler yapılmasının çözüm için önemli olduğunu vurguladı.

Tat da sıfır atık ve döngüsel ekonomi politikalarında mevcut düzenlemelerin büyük ölçüde geri dönüşüm ve toplamaya odaklandığını, atık oluşumunun önlenmesine yönelik hedeflerin ise yetersiz kaldığını belirtti.

Tat, gıda israfının azaltılması için bağlayıcı hedefler, ekonomik araçlar ve üretici sorumluluğunu artıran mekanizmaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa'da gıda israfının yüzde 60'ının hane halkı kaynaklı olduğunu hatırlatan Tat, doğru politika araçlarıyla tüketicilerin daha sürdürülebilir tercihlere yönlendirilebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Lucas Torreira’nın Beşiktaş Stadyumu’nda çekildiği fotoğrafa beğeni yağıyor Lucas Torreira'nın Beşiktaş Stadyumu'nda çekildiği fotoğrafa beğeni yağıyor
Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi Mert Hakan detayı bomba Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi! Mert Hakan detayı bomba
Ayder’de ayı yine sahnede Kaçkarlar’da vahşi doğa heyecanı Ayder'de ayı yine sahnede! Kaçkarlar'da vahşi doğa heyecanı
Kafeye asılan yazıyı yanlış anladı, bambaşka bir şeyi sırtlayıp gitti Kafeye asılan yazıyı yanlış anladı, bambaşka bir şeyi sırtlayıp gitti
Yerlikaya’nın uzun zaman sonra yaptığı açıklama zehir zemberek Yerlikaya'nın uzun zaman sonra yaptığı açıklama zehir zemberek
Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı
Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı
İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek
Ferdi Kadıoğlu’ndan A Milli Takım’da bir ilk Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım'da bir ilk

16:35
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:37
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var
İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var
15:11
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
14:37
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu
14:15
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:43
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik
AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
