Sıfır Atık Hackathonu OMÜ'de Yapıldı

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında 'Sıfır Atık Hackathonu' etkinliği düzenlendi.

Çevre bilincini artırmayı, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı ve gençlerin çözüm odaklı düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan etkinlik, kampüste hem akademik hem de sosyal açıdan önemli bir buluşma noktası oluşturdu. Farklı fakültelerden öğrencilerin bir araya gelmesiyle disiplinler arası etkileşim güçlenirken, sürdürülebilirlik kavramı uygulamalı olarak deneyimlendi. Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Alper Burak Pancar, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan OMÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Nurdan Gamze Turan, "Sıfır atık, teknik bir geri dönüşüm uygulamasından fazlasıdır. Bu yaklaşım, tüketim alışkanlıklarımızı, üretim süreçlerimizi ve günlük yaşam pratiklerimizi kökten dönüştüren bir değerler sistemidir. Bir toplumun çevreyle barışık yaşayabilmesi, yalnızca yönetmelikler ya da teknolojik altyapıyla değil, bireylerin bilinç düzeyiyle mümkündür. İşte bu yüzden sıfır atık bir eylemden ziyade bir kültürdür. Öğrenilen, paylaşılan ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir yaşam biçimidir" dedi.

REKTÖR AYDIN: SIFIR ATIK YAKLAŞIMININ GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA BİR ZORUNLULUK

Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin ancak bilinçli bireyler ve güçlü kurumsal politikalarla mümkün olacağını ifade eden OMÜ Rektörü Fatma Aydın, "Sıfır Atık günü yalnızca bireylerin değil, kurumların ve toplumun tüm paydaşlarının sürdürülebilir gelecek için sorumluluk üstlenmesi gerektiğini hatırlatan önemli bir farkındalık günüdür. Üniversitemizde atık yönetimi sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla yürütülmektedir. Kampüs genelinde tüm atıklar kaynağında ayrı ayrı toplanmakta, geri dönüştürülebilir malzemeler lisanslı firmalar aracılığıyla ekonomiye kazandırılmaktadır. 6 Adet atık geçici depolama alanı ve 1 adet atık getirme merkezi ile atıkların düzenli ve kontrollü yönetimi sağlanmakta. Evsel atıklardan tehlikeli atıklara kadar tüm atık malzemeleri titizlikle ayrıştırılmaktadır. Bu çalışmaların önemli örneklerinden biri de çevre ajansıyla birlikte yürüttüğümüz depozito iade makinesi uygulamasıdır. Bunun yanında kampüsümüzde oluşan yemekhane atıkları ve park bahçelerden elde edilen bitkisel atıklarda kompostlanarak doğal toprak iyileştirici ürünlere dönüştürülmektedir. Bu ürünler hali hazırda kampüs peyzajında kullanılmakta. İlerleyen süreçte de ekonomik değere dönüştürülmesi yönünde de çalışmalar sürdürülmektedir. Yine bitkisel atık yağlar, elektronik atıklar ve atık piller lisanslı firmalar aracılığıyla geri kazanılmakta. Tıbbi atıklar ise yönetmeliklere uygun şekilde güvenli bir şekilde bertaraf edilmektedir" diye konuştu.

Ayrıca kampüs genelinde atıkların kaynağında ayrıştırılması için gerekli altyapının oluşturulduğunu ifade eden Rektör Aydın, "Bizler atık süreçlerini yalnızca teknik bir süreç olarak değil, aynı zamanda bir eğitim ve bilinçlendirme fırsatı olarak da değerlendiriyoruz. Kampüsümüzde düzenlenen eğitimler, seminerler, konferanslar ve yarışmalar farkındalık etkinlikleri sayesinde öğrencilerimiz sıfır atık bilincini hem teorik hem de uygulama olarak geliştirmektedirler. Yine öğrenci topluluklarımız, sosyal seçmeli derslerimiz ve öğrenci butiği uygulamalarımız yeniden kullanım kültürünü yaygınlaştıran önemli çalışmaların örnekleridir. Kampüs dışı faaliyetlerimiz kapsamında ise ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik atölyeler, belediyeler ve lisanslı kuruluşlarla yürütülen iş birlikleriyle çevre bilincinin toplum geneline yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Tüm bu çalışmalarımızın sonucunda üniversitemiz 12 Temmuz 2019 tarihinde sıfır atık yönetim sistemini kurarak temel seviye sıfır atık belgesi almaya hak kazanmıştır ve belgemiz 28 Temmuz 2025 tarihinde tekrar yenilenmiştir" dedi.

Konuşmaların ardından 'Atıktan Değere: Sanatsal Tasarım Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ SAMSUN,