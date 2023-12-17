\'Sıfır Atık\' projesi ile afiş ve brandalar kadınların elinde çantaya dönüşüyor

VAN'ın Edremit İlçe Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi'nde kadınlar 'Sıfır Atık' projesi kapsamında belediyenin çeşitli programlarda kullandığı afiş ve brandaları çantaya dönüştürüyor. Edremit Belediyesi Kadın Aile Hizmetler Müdürü Habban Demirbacak çalışmayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen proje kapsamında hayata geçirdiklerini belirterek, "Belediyemizde kullanılan afiş ve brandaların değerlendirmesi konusunda bir proje yapmaya başladık. Öncelikle plaj ve pazar çantası yaptık. Şimdi de Hilmi Irak İlköğretim Okulu'nun Erasmus Projesi kapsamında belediye paydaş olarak bizler çocuklar için geri dönüşümden çanta üretmeye başladık" dedi.

Edremit Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi'ndeki kadınlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık' projesi kapsamında çalışma yürütmeye başladı. Belediyenin çeşitli programlarda kullandığı afiş ve brandaları toplayıp merkeze getiren 25 kursiyer kadın, usta öğretici olarak görev yapan Demet Yılmaz ile bunları plaj ve pazar çantasına dönüştürmeye başladı. Güzel geri dönüşümler alan kadınlar, Edremit İlçesinde bulunan ve Erasmus projesi kabul edilen Hilmi Irak İlkokulu ile paydaş oldu. Kadınlar plaj ve pazar çantası olarak tasarladıkları branda ve afişleri bu kapsamda da çocuklara yönelik okul çantası yapmaya başladı.

Edremit Belediyesi Kadın Aile Hizmetler Müdürü Habban Demirbacak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde bizler de kadınlar olarak bir şeyler yapalım istedik. İlk olarak bu kadın yaşam merkezimizde kıyafetler üzerinde ve karton kutuları değerlendirerek bir şeyler yaptık. En sonunda da belediyemizde kullanılan afiş ve brandaların değerlendirmesi konusunda bir proje yapmaya başladık. Toplanan brandalar yıkama işlemi yapıldıktan sonra dikilecek atölyeye götürülüyor. Öncelikle bu brandaların geri dönüşümü ile ilgili plaj ve pazar çantası yaptık. Daha sonra Hilmi Irak İlköğretim Okulu'nun Erasmus projesi kapsamında belediye olarak paydaş olarak bizler şu an çocuklar için çanta üretmeye başladık. Bu çantaların dikim aşaması bittikten sonra ihtiyacı olan çocuklara dağıtım yapılacak" dedi.

Edremit Kadın Yaşam Merkezi'nde Moda Tasarımı Bölümü'nde eğitim veren Edremit Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapan Demet Yıldız da merkezde geçen yıldan bu yana 'Sıfır Atık' projesi kapsamında çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Yıldız "Edremit Belediyesi'nin dışarıda çeşitli programlarda kullandığı brandalardan çanta üretimi yapıyoruz. Üretim kadınlara yönelikti daha önce ama şimdi çocuklara yönelik sırt çantalarını üretmeye başladık. Yaklaşık 25 kursiyerimle birlikte onların yardımıyla çantalarımızı üretiyoruz. Paydaşlarımızla birlikte çocuklara ulaştırmak üzere teslim ediyoruz" diye konuştu.