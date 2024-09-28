Kızılcahamam'da Sıfır Atık Projesi Başarıyla Uygulanıyor - Son Dakika
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Kızılcahamam'da Sıfır Atık Projesi Başarıyla Uygulanıyor

Kızılcahamam\'da Sıfır Atık Projesi Başarıyla Uygulanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor.

28.09.2024 13:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da başarıyla uygulanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sıfır atık uygulaması için 2019'da pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da geri kazanılabilir atıklar için toplama sistemi oluşturuldu ve atık getirme merkezi kuruldu.

İlçede yaşayanlar atıklarını, sıfır atık bahçesi, sıfır atık otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

İlçeye Sıfır Atık Bahçesi kuruldu

İlçeye kurulan Sıfır Atık Bahçesi, 5 bölümden oluşuyor ve atıkların depolandığı, depozito işlemlerinin uygulandığı atık bölmesinin yanı sıra bahçede geri dönüşüm malzemelerle öğretmen ve öğrencilerin tasarım ürünler yaptığı geri dönüşüm atölyesi bulunuyor.

Sıfır atık oyun alanı, takas sistemiyle kitap ve oyuncak satışlarının gerçekleştiği ambalajsız atık dükkanı ile sıfır atık kafeteryası da yer alıyor.

Pilot ilçeler 7 bölgeye yayılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Kızılcahamam'a ilişkin görüntüler paylaştı.

Paylaşımında pilot ilçe sayısının 7 bölgeye yayılacağına dikkati çeken Kurum, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız Sıfır Atık Hareketimize pilot ilçe Kızılcahamam'da gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımız destek verdi. Şimdi pilot ilçe sayımızı 7 bölgeye yayarak Kızılcahamam gibi örnekleri daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da Sıfır Atık Projesi Başarıyla Uygulanıyor - Son Dakika

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