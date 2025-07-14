Sıfır Atık Vakfı, atığı sanata dönüştüren sanatçıları buluşturdu

Sıfır Atık Vakfınca, çevre bilincini sanatın diliyle yaygınlaştırmak amacıyla atığı sanata dönüştüren sanatçıların bir araya getirildiği "Sanatçı Topluluğu Buluşması" düzenlendi.

Vakfın Üsküdar'daki Genel Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, vakfın 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanlığında kurulduğunu anımsattı.

Türkiye'de sıfır atık bağlamında sanat icra eden sanatçılarla nasıl projeler yapılabileceği, onların nasıl desteklenebileceği konusunda görüş alışverişi yapacaklarını dile getiren Ağırbaş, vakfın Sanatçı Destek Programı'nın yakın zamanda duyuruya çıkacağını, bu konuda sanatçıların görüşlerini alacaklarını anlattı.

Ağırbaş, vakfın temel görevinin savunuculuk rolü olduğunu, bu kapsamda toplumun her kesimiyle görüşerek sıfır atık bağlamında neler yapılabileceğini ele aldıklarını kaydederek, "Sıfır atık, siyaset üstü bir konu. Siyaset üstü gördüğümüz için toplumun her kesiminin fikrini önemsiyoruz." dedi.

Sıfır Atık Hareketine değinen Ağırbaş, "Sıfır Atık Hareketi, Türkiye'de 85 milyon vatandaşımızın desteğiyle bugünlere geldi ve bugün bir dünya markası haline geldi. Bugünden sonra da Sıfır Atık Hareketini Türkiye'nin dünyaya armağan ettiği ortak paydası olarak bunu ileriye götürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sıfır atığı 7'den 77'ye uzanan bir hayat felsefesi olarak görüyoruz"

Birleşmiş Milletler'de (BM) tüm üye ülkeleri aynı karar tasarısına "Evet" dedirtebilen alanların başında sıfır atığın geldiğine dikkati çeken Ağırbaş, şöyle konuştu:

"Çünkü sıfır atık Türkiye'nin, dünyanın, çocuklarımızın ve bizlerin geleceği demek. Yarın daha yaşanılabilir, doğal kaynakların hala korunmuş olduğu bir dünyada yaşamak istiyorsak bugün bazı konularla alakalı farkındalık oluşturmamız lazım. Biz sıfır atığı 7'den 77'ye uzanan bir hayat felsefesi, yaşam biçimi olarak görüyoruz. Bundan daha önemlisi sıfır atık Anadolu topraklarında doğmuş bir medeniyet aslında. Çünkü ailelerimizden de bileceğimiz üzere Anadolu'da karpuzun kabuğunu bile ahırdaki ineğe veririz, çöp olmasın diye. Soğanın kabuğundan oluşan kırmızı renk evimizdeki kilime renk verir. Nardan ürettiğimiz başka bir renk evdeki başka bir beze renk verir."

Ağırbaş, Anadolu topraklarında ortaya çıkan sıfır atık anlayışının, bugün BM nezdinde Türkiye'nin liderliğinde, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulduğunu belirtti.

BM'de 105 ülkenin eş sunuculuğunda, Emine Erdoğan'ın önerisi ve teklifi üzerine 2022 yılında 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildiğini hatırlatan Ağırbaş, BM Genel Kurulu kararıyla dünyadaki sıfır atık, iklim değişikliği, çevre gibi konuları tartışmak üzere Danışma Kurulu kurulduğunu, üye ülkelerin önerisiyle Emine Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı olarak görevlendirildiğini aktardı.

Ağırbaş, vakfın BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'yla farkındalık konusunda neler yapılabileceğine ilişkin çalışma yaptığını, bu konuda en önemli paydaşlarının eserleriyle toplumun kılcal damarlarına dokunan sanatçılar olduğunu dile getirdi.

İklim Kanunu'na ilişkin değerlendirme

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan İklim Kanunu'na değinen Ağırbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sosyal medyada şunu görüyoruz. Yakın zamanda bir İklim Kanunu çıktı. Diyorlar ki 'Bununla beraber yapay et insanlara empoze edilecek. Tarım alanlarımız azaltacak.' gibi karşılığı olmayan ütopik argümanlarla vatandaşın aklını bulandırmaya çalışan bazı gruplar var. Altını çizerek buradan ifade etmek istiyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşlarımız, kamu kurumlarımız, hiçbir kimsenin Türkiye'deki tarımı engellemeye gücü yetmez. Ne yurt dışında Türkiye'yle alakalı kötü planları olan insanların Türkiye'de tarımı engellemeye gücü yeter ne de başkalarının. Türkiye hiçbir zaman global bir komplonun parçası olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde böyle global bir komplonun parçası olmayız, olmaya niyetimiz yok. İnşallah Bakanlığımız, ilgili kurumlarımız, vatandaşımızı İklim Kanunu ve bu hususlarda daha fazla bilgilendirir. İklim Kanunu'nun temel mantığı aslında karbon ticareti, sınırda karbon hususlarının değişimi gibi emisyonların azaltılması ve ticaretle ilgili regülasyonların hayata geçirilmesiyle alakalı içerikleri kapsıyor. Bu yasanın ne Türkiye'deki tarımın engellenmesiyle ne yapay etle ne de başka bir konuyla uzaktan yakından alakası yok."

Ağırbaş'ın konuşmasının ardından programa katılan sanatçılar, atıkla sanatı birleştirerek yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Programda, sıfır atık ve sanat konusunda ortak yapılabilecek projeler de ele alındı.